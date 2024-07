Checa la selección oficial del Festival Internacional de Cine de Venecia 2024

Lo que necesitas saber: El Festival Internacional de Cine de Venecia 2024 llegará con varios estrenos espectaculares. A continuación les dejamos la selección oficial

Después de mucha espera, los eventos chonchos de la industria cinematográfica están volviendo este año y por supuesto que andamos emocionados. Entre ellos tenemos al Festival Internacional de Cine de Venecia, que ‘luego de hacerla un poco de emoción’, por fin publicaron la lista completa de películas que formarán parte de su selección oficial para 2024.

Como cada año, este espacio (uno de los más importantes a nivel internacional para el séptimo arte) nos presentará un montón de cintas espectaculares que entrarán en la competencia por llevarse el León de Oro, y algunas otras que a pesar de no entrar en la contienda por el premio mayor, prometen muchísimo.

Imagen ilustrativa del León de Oro del Festival Internacional de Cine de Venecia/Foto: Getty Images

Estas son las películas que se proyectarán en el Festival Internacional de Cine de Venecia 2024

Para que chequen cómo estará el asunto, la edición 2024 del Festival Internacional de Cine de Venecia arrancará ni más ni menos que Beetlejuice Beetlejuice, la secuela del clásico de los 80 que estará fuera de competencia pero se espera que abra con todo este eventazo que durante 11 días nos presentará películas que darán de qué hablar para cerrar el año.

Aunque eso sí, también tendremos estrenos que morimos por ver, como The Room Next Door de Pedro Almodóvar, Queer de Luca Guadagnino, Maria de Pablo Larraín, Joker: Folie à Deux de Todd Phillips y Wolfs de Jon Watts. Así que como verán, contarán con varios lanzamientos pesados y exclusivos.

Joker con Joaquin Phoenix y Lady Gaga / Foto: Warner Bros.

Por supuesto que México se hará presente en esta edición del Festival Internacional de Cine de Venecia, pues se proyectará Separated de Errol Morris, una coproducción de Estados Unidos con nuestro país. Además, el mismísimo Alfonso Cuarón se lucirá estrenando Disclaimer, su nueva serie para Apple TV+ protagonizada por la grandiosa Cate Blanchett.

¿Qué tal? ¿Están preparados para ver qué pasará del 28 de agosto al 7 de septiembre en Venecia? Definitivamente se vienen varios días que ningún fanático del cine puede dejar pasar. Y para prepararnos, a continuación les dejamos la selección oficial de cintas que formarán parte de este prestigioso festival.

El León de Oro es el premio que entregan en el Festival Internacional de Cine de Venecia/Foto: Getty Images

Competencia

The Room Next Door de Pedro Almodóvar (España)

Juliane Moore y Tilda Swinton protagonizan ‘The Room Next Door’ de Pedro Almodóvar/Foto: Warner Bros.

Campo di Battaglia de Gianni Amelio (Italia)

Leurs Enfants Après Eux de Ludovic y Zoran Boukherma (Francia)

The Brutalist de Brady Corbet (Reino Unido)

The Quiet Son de Delphine y Muriel Coulin (Francia)

Vermiglio de Maura Delpero (Italia, Francia y Bélgica)

Sicilian Letters de Fabio Grassadonia y Antonio Piazza (Italia y Francia)

Queer de Luca Guadagnino (Italia y Estados Unidos)

‘Queer’ es la nueva película de Luca Guadagnino/Foto: Frenesy Film Company

Love de Dag Johan Haugerud (Noruega)

April de Dea Kulumbegashvili (Georgia, Francia e Italia)

The Order de Justin Kurzel (Canadá)

Maria de Pablo Larrain (Italia y Alemania)

Angelina Jolie interpreta a Maria Callas en ‘Maria’ de Pablo Larraín/Foto: Fremantle

Trois Amies de Emmanuel Mouret (Francia)

Kill the Jockey de Luis Ortega (Argentina y España)

Joker: Folie à Deux de Todd Phillips (Estados Unidos)

Babygirl de Halina Reijn (Estados Unidos)

‘Babygirl’ de Halina Reijn con Nicole Kidman, Harris Dickinson, Antonio Banderas y Sophie Wilde es uno de los estrenos importantes para esta edición de Venecia/Foto: A24

I’m Still Here de Walter Salles (Brasil y Francia)

Diva Futura de Giulia Louise Steigerwalt (Italia)

Harvest de Athina Rachel Tsangari (Reino Unido, Alemania, Grecia, Francia y Estados Unidos)

Youth – Homecoming de Wang Bing (Francia, Luxemburgo y Países Bajos)

Stranger Eyes de Yeo Siew Hua (Singapur, Taipei, Francia y Estados Unidos)

Fuera de competencia: Ficción

Beetlejuice Beetlejuice de Tim Burton (Estados Unidos)

Winona Ryder y Michael Keaton regresan para ‘Beetlejuice Beetlejuice’/Foto: Warner Bros Pictures.

L’Orto Americano de Pupi Avati (Italia)

Il Tempo Che Ci Vuole de Francesca Comencini (Italia y Francia)

Phantosmia de Lav Diaz (Filipinas)

Maldoror de Fabrice Du Welz (Bélgica y Francia)

Broken Rage de Takeshi Kitano (Japón)

Baby Invasion de Harmony Korine (Estados Unidos)

Cloud de Kurosawa Kiyoshi (Japan)

Finalement de Claude Lelouch (Francia)

Wolfs de Jon Watts (Estados Unidos)

Brad Pitt y George Clooney en ‘Wolfs’/Foto: Sony Pictures

Se Posso Permettermi Capitolo II de Marco Bellocchio (Italia)

Allégorie Citadine de Alice Rohrwacher, JR (Francia)

Fuera de competencia: No Ficción

Apocalypse in the Tropics de Petra Costa (Brasil)

Bestiari, Erbari, Lapidari de Massimo D’Anolfi y Martina Parenti (Italia y Suiza)

Why War de Amos Gitai (Israel y Francia)

2073 de Asif Kapadia (Reino Unido)

One to One: John & Yoko de Kevin Macdonald y Sam Rice Edwards (Reino Unido)

Separated de Errol Morris (Estados Unidos y México)

Israel Palestine on Swedish TV 1958-1989 de Göran Hugo Olsson (Suecia, Finlandia y Dinamarca)

Russians at War de Anastasia Trofimova (Francia y Canadá)

Twst/Things We Said Today de Andrei Ujica (Francia y Rumania)

Songs of Slow Burning Earth de Olha Zhurba (Ucrania, Dinamarca y Suecia)

Riefenstahl de Andres Veiel (Alemania)

Fuera de competencia: Series

Disclaimer de Alfonso Cuarón (Reino Unido y Estados Unidos)

Cate Blanchett en ‘Disclaimer’ de Alfonso Cuarón/Foto: Apple TV

The New Years de Rodrigo Sorogoyen Del Amo, Sandra Romero y David Martín De Los Santos (España)

Families Like Ours de Thomas Vinterberg (Dinamarca, Francia, Suecia, República Checa, Noruega y Alemania)

M: Son of the Century de Joe Wright (Italia y Francia)

Proyecciones especiales

Leopardi. Il Poeta Dell’Infinito (Parts 1 and 2) de Sergio Rubini (Italia)

Master and Commander: The Far Side of the World de Peter Weir (Estados Unidos)

Beauty Is Not a Sin de Nicolas Winding Refn (Italia y Dinamarca)

Horizontes

Nonostante de Valerio Mastandrea (Italia)

Quiet Life de Alexandros Avranas (Francia, Alemania, Suecia, Grecia, Estonia y Finlandia)

Mon Inséparable de Anne-Sophie Bailly (Francia)

Aïcha de Mehdi Barsaoui (Túnez, Francia, Italia, Arabia Saudita y Catar)

Happy Holidays de Scandar Copti (Alemania, Italia y Catar)

Familia de Francesco Costabile (Italia)

One of Those Days When Hemme Dies de Murat Firatoglu (Turquía)

Familiar Touch de Sarah Friedland (Estados Unidos)

Marco de Jon Garraño y Aitor Arregi (España)

Carissa de Jason Jacobs y Devon Delmar (Sudáfrica)

Wishing on a Star de Péter Kerekes (Italia, Croacia, Austria, Eslovaquia, República Checa)

Mistress Dispeller de Elizabeth Lo (China)

The New Year That Never Came de Bogdan Muresanu (Rumania y Serbia)

Pooja, Sir de Deepak Rauniyar (Nepal, Estados Unidos y Noruega)

Of Dogs and Men de Dani Rosenberg (Israel e Italia)

Pavements de Alex Ross Perry (Estados Unidos)

Happyend de Neo Sora (Japón y Estados Unidos)

L’Attachement de Carine Tardieu (Francia y Bélgica)

Diciannove de Giovanni Tortorici (Italia y Reino Unido)

Horizontes extra

September 5 de Tim Fehlbaum (Alemania)

Vittoria de Alessandro Cassignoli y Casey Kauffman (Italia)

Le Mohican de Frédéric Farrucci (Francia)

Seeking Haven for Mr. Rambo de Khaled Mansour (Egipto y Arabia Saudita)

La Storia Del Frank e Della Nina de Paola Randi (Italia y Suiza)

The Witness de Nader Saeivar (Alemania y Austria)

After Party de Vojtech Strakaty (República Checa)

Edge of Night de Türker Süer (Alemania y Turquía)

King Ivory de John Swab (Estados Unidos)

