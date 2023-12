Lo que necesitas saber: Entre las curiosidades que nos dejó este análisis destaca la película Die Hard, que a pesar de no tener nada de navideño fue la más buscada en estados como Alaska, Kansas, Washington y Montana.

¿El Grinch? ¿Elf? ¿Die Hard? ¿Cuál es tu peli favorita? Sabemos que decidir esto puede resultar complicado y por ello las y los investigadores de la organización CenturyLinkQuote se rifaron con un estudio para resolver de una vez por todas cuál fue la película navideña más buscada durante el 2023.

Con herramientas como Semrush y Google Trends, el equipo de CenturyLinkQuotes analizó los clásicos más buscados y aquí te traemos los resultados:

Elf: La preferida por las y los estadounidenses

A nivel nacional Elf fue la película navideña más buscada. Protagonizada por Will Ferrell, Elf cuenta la historia de Buddy, un hombre que crece en el Polo Norte como elfo —uno bastante grande por cierto— y que se aventura a visitar la ciudad de Nueva York para conocer a su padre biológico.

Foto: Warner Brothers

Debes saber que todavía hace unos días Elf fue proyectada en varios cines del país, incluido el icónico Empire State de Nueva York que aparece en la película.

Del otro lado de la moneda y por sorprendente que parezca, la película de El Grinch únicamente fue buscada en Louisiana y West Virginia mientras que Die Hard de Bruce Willis encabezó las búsquedas en estados como Washington, Montana, Alaska y Kansas.

La pregunta aquí es: ¿Qué tiene de navideño esta película?

Aquí te dejamos la versión navideña de I’m Just Ken interpretada por Ryan Gosling y Mark Ronson

The Nightmare Before Christmas fue la película navideña más buscada en California

The Nightmare Before Christmas de Tim Burton fue la película navideña más buscada por las y los californianos. La cinta de 1993 —ya llovió— lideró los tops no solo en el Estado Dorado, sino también en Nevada, Arizona, Nuevo México y Texas.

The Nightmare Before Christmas cuenta la historia de Jack Skellington, el rey de Halloween Town quien se topa con Christmas Town y planea hacerse cargo de las festividades.

Sin duda un clásico que marcó la infancia de muchas y muchos de nosotros:

Ahora que si no eres fan de Elf o de The Nightmare Before Christmas, aquí te dejamos cinco alternativas bastante cool.

