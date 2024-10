5 escenas eliminadas de The Office (que probablemente no habías visto)

Lo que necesitas saber: Existen escenas eliminadas de The Office que nunca han visto a la luz. ¿Las han visto? Acá les dejamos 5 de ellas y su contexto.

Oh sí, si hay una serie que pinta para nunca pasar de moda, esa es ‘The Office’ (en su versión estadounidense), pues aunque su última emisión fue en el año 2013, actualmente la serie adaptada por Greg Daniels sigue en la memoria de los fans.

Es tanto el impacto de ‘The Office’ que ya hasta está por estrenarse una versión australiana. Y es que no cabe duda que la influencia de personajes como Michael Scott, Pam Beesley, Jim Harper, Dwight Schrute y demás cambió las sitcoms como las conocíamos.

Michael Scott y Holly de ‘The Office’. Foto: NBC

‘The Office’ es una serie que al parecer siempre estará de moda

Durante 9 temporadas (bueno, las últimas dos ya no tanto), la serie de comedia se convirtió en una de las favoritas del público. Algo que podemos entender cuando vemos episodios como el de la despedida de Michael Scott de Dunder Mifflin, o el episodio final con la boda de Dwight.

Hablando de, no cabe duda que ‘The Office’ tuvo escenas bastante memorables que se nos grabaron en la mente. Pero aunque recuerden muchas de ellas (que ya hasta se las aprendieron de memoria), seguramente no saben que algunas de ellas fueron modificadas o hasta eliminadas de la trama.

Foto: NBC

E increíblemente, la serie tuvo escenas eliminadas en su trama

Por ejemplo, ¿sabían que la conocida pintura del edificio de Dunder Mifflin Scranton, hecha por Pam, estuvo a punto de quedar arruinada? ¿O que hubo una broma magistral de Jim a Dwight que pintaba para ser la mejor que vimos en la serie?

Aprovechando que ya estamos entrados en el tema, acá les dejamos 5 escenas eliminadas que habrían cambiado la historia en ‘The Office’…. o bueno, no tanto así, pero que sí nos hubiera gustado ver en la serie de televisión.

Lo crean o no, existen escenas eliminadas de ‘The Office’ que nunca vieron la luz. Foto: NBC

5.- Michael Scott haciéndose valorar por sus empleados

Si algo caracterizaba al manager de Dunder Mifflin Scranton era el hecho de que no era muy duro con sus empleados. De hecho, era tan buena gente e ingenuo que pocas veces lo vimos poner límites con los demás (como ocurrió con Stanley en su momento).

La cosa es que en una escena eliminada de la serie, vemos que Michael Scott finalmente se agarra los tanates y comienza a llamarle la atención a todos sus empleados al pintarles un escenario probable: ¿qué pasaría si lo reemplazaran como el jefe la sucursal de papel?

Sabemos que Michael no era el mejor jefe del mundo –como lo mencionaba su taza de café–, sin embargo, él era consciente de que lo que hacía era por el bien de la plantilla. Y en esa escena eliminada les recuerda a todos ese dicho de “más vale malo conocido que bueno por conocer”.

si esta escena eliminada de The Office se hubiese quedado, la serie se terminaba en ese capitulo. La manera en la que Michael los doma a todos uno por uno es increíble, el mejor jefe del mundo 🚬 pic.twitter.com/9nZPsSIuqH — Jim Halpert Argento (@sapillopillo) August 25, 2023

4.- Jan amamantando a Astrid en medio de la oficina

A ver, a ver, sabemos que amamantar a un bebé no es un delito ni algo que debería avergonzar a las mujeres. Pero también es verdad que las oficinas tienen un espacio designado para eso. Algo que aparentemente no tenía la sucursal de Dunder Mifflin donde trabajaba Michael y compañía.

Lo decimos porque en el episodio del Baby Shower de Jan (que Michael organiza después sin saber que Astrid ya había nacido), iban a incluir una escena donde ella amamanta a su hija en la recepción de la oficina. Algo que Kevin Malone parece disfrutar visualmente.

de por si The Office se caracteriza por tener muchos momentos incomodos, pero esta escena eliminada 💀 pic.twitter.com/YbpR0kxkev — Jim Halpert Argento (@sapillopillo) September 8, 2024

3.- Erin arruinando el dibujo de Pam por accidente

Uno de los elementos más especiales y distintivos en la oficina de Scranton era el dibujo del edificio de la oficina, ese que Pam hizo para su galería de arte y que Michael Scott termina por comprar luego de asistir a apoyar a la entonces recepcionista de la empresa.

Como recordarán, ese dibujo fue enmarcado y puesto en la entrada de la oficina (a un lado de la oficina de Michael). Sin embargo, en una escena eliminada de ‘The Office’ se aprecia que un día Erin arruinó, sin querer, esa pintura al rociarle agua.

Esto ocurre en un momento donde la oficina piensa que Erin tiene un roce con Pam por su antiguo puesto y si no podía ser peor, le pide ayuda a Kelly para arreglar el dibujo. Algo que obviamente no sale bien.

hay una escena eliminada de The Office en la que Erin accidentalmente arruina la pintura que Michael le compró a Pam 💀💀 no se los hubiera perdonado nunca pic.twitter.com/ubTdJmFUvF — Jim Halpert Argento (@sapillopillo) July 8, 2024

2.- Los empleados de ‘The Office’ imitándose entre ellos

Diría Dwight que la imitación es la forma más sincera de halagar a alguien y durante escenas de ‘The Office’ vemos a personajes como Jim, Michael y Dwight imitarse entre ellos, a otros empleados de la oficina como Stanley o hasta al mismo Mike Tyson.

Pero la cosa es que en una escena eliminada de la producción estadounidense, hubo una escena donde varios empleados de Scranton se imitan entre sí. ¿Cómo se vería Kevin imitando a Jim al ver la cámara que los graba? Acá pueden comprobarlo:

esta escena eliminada de the office que se imitan entre ellos 🙏🏻 pic.twitter.com/qqpPM0Lmx9 — Jim Halpert Argento (@sapillopillo) January 30, 2024

1.- La broma de Jim a Dwight sobre la Matrix

Si hubo algo que caracterizó varias de las escenas de ‘The Office’ fueron las bromas que Jim le hacía a Dwight, como la de la engrapadora en gelatina (todo un clásico), el cable infinito de la computadora de Schrute o hasta cuando le envolvió todas sus cosas con papel navideño.

Pero hubo una broma que pudo haberse coronado como LA BROMA de The Office y parte de Jim y Pam, quienes entrenaron a un gato y orquestaron todo con tal de hacerle creer a Dwight que la Matrix era real y podía decidir entre la píldora roja o azul.

hay una broma eliminada de The Office que iba a ser la más ambiciosa de todas, Jim y Pam le hacen creer a Dwight que existe la Matrix, pero él se niega a tomar la pastilla roja porque está realmente feliz con su vida. Ese desarrollo de personaje 🚬 pic.twitter.com/8dTOtnjEAv — Jim Halpert Argento (@sapillopillo) May 26, 2024

Ustedes qué opinan, ¿estas escenas eliminadas de ‘The Office’ habrían cambiado la trama? ¿Les hubiera gustado verlas? ¿Qué otras conocen que deberíamos agregar a esta lista?

Publicado en Sopitas MX.

Relacionado