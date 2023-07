Lo que se veía como una posibilidad un tanto lejana, se convirtió en una realidad. Y es que después de varias semanas de negociaciones, en el estira y afloja entre sindicatos y asociaciones dentro de la industria cinematográfica, ahora sí es un hecho que los actores de Hollywood se irán a su primera huelga en más de 30 años.

Hace unos días les contamos que así como pasó con los guionistas, el Sindicato de Actores de Cine-Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión (SAG-AFTRA por sus siglas en inglés) y que incluye a prácticamente todos los actores de Hollywood, buscaba hacer un paro si es que no llegaban a un acuerdo con la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP en inglés) ni tampoco cumplían con sus exigencias, entre ellas mejores sueldos y prestaciones.

Después de varios años, los actores de Hollywood se irán a huelga para pedir que se cumplan sus exigencias/Foto: Getty Images

Es un hecho: los actores de Hollywood se irán a huelga

Sin embargo, después de varias semanas donde supuestamente tuvieron conversaciones positivas, y luego de dar como prórroga el 12 de julio (recordemos que el contrato entrega el SAG-AFTRA y la AMPTP terminaba el 30 de junio), ya es oficial: los actores de Hollywood se irán a su primera huelga en más de cuatro décadas.

¿Y esto que implica? Bueno, que ningún actor que esté afiliado al SAG-AFTRA puede trabajar en ninguna producción de cine o televisión, ni tampoco participar en entrevistas ni hacerle promoción a proyectos que están por estrenarse. Es decir, así como los escritores y guionistas, ellos también tendrán que detener todas sus actividades, lo que creará un enorme parón en la industria.

Esta es la primera vez que tanto el sindicato de actores como el de guionistas de Hollywood están en huelga/Foto: Getty Images

Esta será la primera huelga de actores de Hollywood en contra de la industria del cine y la televisión desde 1980, y la primera vez que tanto actores como escritores están en paro al mismo tiempo desde 1960, cuando Ronald Reagan era presidente del Screen Actors Guild… imagínense cuánto tiempo pasó desde entonces.

El sindicato de actores de Hollywood se reunirá para revisar cómo estará la huelga

De acuerdo con Deadline, el parón de actores podría iniciar formalmente el viernes 14 de julio. Aunque eso sí, todavía falta que la Junta Nacional de SAG-AFTRA se reúna el jueves 13 de julio por la mañana para votar sobre la huelga. Aunque por cómo pintan la situación, parece que es un hecho que detendrán todas sus actividades.

Sobre esta situación y de acuerdo con la propia presidenta del SAG-AFTRA, Fran Drescher, declaró que está decepcionada por no llegar a un acuerdo para y así evitar que los actores de Hollywood se fueran a huelga. Sin embargo, no les quedó de otra, pues las empresas no tomaron en cuenta algunas de sus exigencias.

“SAG-AFTRA negoció de buena fe y estaba ansioso por llegar a un acuerdo que abordara suficientemente las necesidades de los artistas, pero las respuestas de la AMPTP a las propuestas más importantes del sindicato han sido insultantes e irrespetuosas a nuestras contribuciones masivas a este industria. Las empresas se han negado a participar de manera significativa en algunos temas y en otros nos bloquearon por completo. Hasta que negocien de buena fe, no podemos empezar a llegar a un acuerdo. No tenemos más remedio que seguir adelante en unidad y en nombre de nuestros miembros, con una recomendación de huelga a nuestra Junta Nacional. La junta discutirá el tema esta mañana y tomará su decisión”.

La Junta Nacional de SAG-AFTRA votará este 12 de junio para echar a andar la huelga de actores de Hollywood/Foto: Getty Images

¿Cómo lo ven? ¿Alguna vez se imaginaron que verían a sus actores favoritos en una huelga con carteles y alzando la voz para exigir mejores oportunidades y prestaciones por su chamba? La verdad es que nosotros tampoco, pero no les quedó de otra a las estrellas de Hollywood. Ni modo, esperemos que esta situación se solucione rápido, pues quedaron pendientes varias producciones de cine y televisión.

Relacionado