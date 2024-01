Lo que necesitas saber: Los Golden Globes 2024 terminaron. Pero si no han visto las películas ganadores de este premio, acá les contamos dónde pueden checarlas.

Ahora sí, podemos decir que oficialmente arrancó la temporada de premios, porque después de mucha espera, por fin se llevaron a cabo los Golden Globes 2024. Y definitivamente, fue una ceremonia que tuvo de todo un poco, pero sobre todo, un montón de ganadores que sin lugar a dudas, se merecían un premio por su trabajo.

En particular, una de las secciones más peleadas de la premiación fue la de cine, pues en cada una de las categorías había películas que no solo dieron de qué hablar, también nos dejaron con el ojo cuadrado. Y para ser honestos, agradecemos no tener que votar por los ganadores, porque la pelea estaba bastante reñida en todas las ternas.

Imagen de los Golden Globes/Foto: Getty Images

Sin embargo, algunos tienen qué tomar la decisión y luego de una premiación muy peleada, ya tenemos a las películas ganadoras de los Golden Globes 2024 (de este lado les dejamos la lista completa de ganadores). Pero si ustedes de plano no saben donde echarle un ojo a todas estas cintas, no se preocupen, que acá les contamos dónde pueden checarlas para que se preparen para lo que falta en esta temporada de premios. Tomen nota.

Acá les contamos dónde pueden ver las películas ganadoras de los Golden Globes 2024

The Holdovers

Mejor Actriz de Reparto en una Película de Drama – Da’Vine Joy Randolph

Mejor Actor en una Película de Comedia o Musical – Paul Giamatti

Sin temor a exagerar, se esperaba que The Holdovers tuviera más protagonismo en los Golden Globes 2024. Sobre todo porque apareció en la gran mayoría de las categorías de cine. A la película dirigida por Alexander Payne no le fue como la mayoría imaginaba, pero al menos no se fueron con las manos vacías, pues por ahí se quedaron con dos premios en las categoría de actuación.

Esta cinta se centra en Paul, un profesor de historia un tanto cascarrabias dentro de un internado de Nueva Inglaterra, el cual se ve obligado a acompañar a un varios de los estudiantes que no tienen adónde ir durante las vacaciones de Navidad. Es ahí donde se relaciona con Angus y Mary, un estudiante rebelde y la cocinera de la escuela respectivamente con los que conecta a través de un viaje emotivo, divertido y profundo sobre la vida.

The Holdovers se estrena en cines de México el 18 de enero.

Oppenheimer

Mejor Actor de Reparto en una Película de Drama – Robert Downey Jr.

Mejor Director – Christopher Nolan

Mejor Actor en una Película de Drama – Cillian Murphy

Mejor Score – Ludwig Göransson

Mejor Película de Drama

Para nadie era un secreto que Oppenheimer era una de las grandes candidatas para arrasar con los Golden Globes 2024. Y es que no es para menos, si estamos hablando de una de las películas más mediáticas y taquilleras de los últimos tiempos. Pero en la ceremonia además de llevarse categorías importantes, nos quedó claro que se está perfilando para ser la cinta protagonista de la temporada de premios.

En esta ocasión, Christopher Nolan nos muestra una mirada intensa y llena de suspenso sobre el físico estadounidense Robert Oppenheimer, quien estuvo frente del ‘Proyecto Manhattan’ así como de los ensayos nucleares que dieron paso a la creación de la bomba atómica. Es justo después de conocer el impacto de este arma cuando se cuestiona las consecuencias morales de su creación. Un retrato crudo y aterrador de lo que puede hacer el ser humano.

Oppenheimer está disponible para renta en Amazon Prime Video, Apple TV+, Claro Video, Google Play y YouTube.

Anatomy Of A Fall

Mejor Guion – Justine Triet y Arthur Harari

Mejor Película de habla no inglesa

Una de las grandes sorpresas de los Golden Globes 2024 fue Anatomy Of A Fall. Aunque se sabía que estaba fuerte y tenía grandes probabilidades de romperla en la ceremonia, no imaginábamos que esta cinta se llevaría varios premios. Entre ellos dos de los más importantes de la noche, desbancando a contendientes que pensamos que le pasarían por encima, como Past Lives, Barbie, Killers of the Flower Moon, Oppenheimer y más.

La película se centra en Sandra, una escritora que intenta demostrar su inocencia en la muerte de su marido, a pesar de que existe la duda sobre si se trató de un suicidio o de un homicidio. Aunque esto no dice mucho, a partir de ahí se desarrolla una trama llena de suspenso y drama que seguro los sorprenderá y dejará al filo del asiento.

Anatomy Of A Fall se estrenará en algunos cines de México el 25 de enero.

The Boy And The Heron

Mejor Película Animada

Definitivamente, este año la categoría de Mejor Película Animada de los Golden Globes 2024 tenía a películas contendientes muy fuertes. Por ahí, Disney aparecía con dos cintas: Elemental y Wish, además de The Super Mario Bros. Movie, Spider-Man: Across the Spider-verse y Suzume. Pero siendo muy honestos y objetivos, la gran ganadora debía ser ni más ni menos que The Boy And The Heron de Hayao Miyazaki.

El legendario director japonés regresó tras una década para presentarnos la historia de Mahito, un niño que se lucha por acostumbrarse a una nueva ciudad tras la muerte de su madre. Pero todo cambia para este chico cuando una misteriosa garza le informa que su mamá sigue viva, iniciando una aventura por un mundo compartido entre los vivos y muertos donde aprenderá de la vida, las pérdidas, el amor y la imaginación.

The Boy And The Heron está actualmente disponible en cines.

Poor Things

Mejor Actriz en una Película de Comedia o Musical – Emma Stone

Mejor Película de Comedia o Musical

No les vamos a mentir, una de las principales decepciones de los Golden Globes 2024 fueron los premios que se llevó Poor Things. Definitivamente, esperábamos que la película de Yorgos Lanthimos se quedara con más categorías, sobre todo en dirección y actuación. Sin embargo, se fueron con el premio de la mejor cinta de comedia o musical y uno más por el enorme trabajo de Emma Stone.

La cinta nos cuenta la historia de Bella, una joven que es revivida por el extraño científico Dr. Godwin Baxter. Bajo su protección Bella está ansiosa por aprender. y salir al mundo. Pero es ante su enorme emoción por conocer el mundo, se escapa con Duncan Wedderburn, un adinerado y perverso abogado, en una aventura vertiginosa a través de los continentes donde nuestra protagonista aprenderá de la igualdad y la liberación humana.

Poor Things se estrena en cines de México el 25 de enero.

Barbie

Mejor Canción Original – Billie Eilish y Finneas por “What Was I Made For?”

Logro Cinematográfico y de Taquilla

Ok, aunque dominaron la gran mayoría de las categorías de los Golden Globes 2024, algo nos decía que Barbie tendría las cosas muy complicadas. Y eso se vio durante la ceremonia, pues de todas las nominaciones en las que apareció esta película, solamente se llevaron dos: uno por su soundtrack (que estaba más que cantado) y otro por el impacto que tuvo en el cine a nivel mundial.

En su más reciente cinta, Greta Gerwig nos muestra a la Barbie estereotípica, la cual lleva una vida ideal en Barbieland, donde todo es color rosa y los días son el mejor día. Sin embargo, después de un extraño incidente, la protagonista y Ken tienen qué viajar al mundo real. Solo para darse cuenta que las cosas no son como ellos imaginaban, llevando a los personajes a enfrentarse a cuestionamientos y situaciones incómodas.

Barbie está disponible en el catálogo de HBO Max.

Killers of the Flower Moon

Mejor Actriz en una Película de Drama – Lily Gladstone

Cerramos la lista de películas ganadoras de los Golden Globes 2024 con una cinta que al igual que Barbie, se quedó con las manos vacías a pesar de que era una de las favoritas de toda la premiación. Así es, hablamos de Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese, que solo se llevó un premio por el impresionante trabajo de Lily Gladstone… así como lo leen, no es broma.

Esta película ambientada en la Oklahoma de la década de 1920. Es ahí donde se involucra Ernest Burkhart, un hombre que convencido por su codicioso tío, se involucra sentimentalmente con Mollie Kyle, la heredera de la familia Osage, una nación de nativos americanos que era muy rica en petróleo. A partir de ahí, suceden una serie de asesinatos a los miembros de esta tribu, los cuales sacudieron por completo a Estados Unidos.

Killers of the Flower Moon llegará al catálogo de Apple TV+ el 12 de enero.

Relacionado