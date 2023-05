¡Feliz Día de Star Wars! El 4 de mayo es un día para celebrar el mundo de fantasía que creó el buen George Lucas. Que si los cómics, los libros, las películas, series… los fans alrededor del mundo no lo dejan pasar.

¿Pero cómo nació esta celebración? Prepárate para ser tan sabio como el maestro Yoda, may the force be with you!

¿Qué tiene que ver Margaret Thatcher con el Día de Star Wars?

Foto: Getty Images

La primera película de la saga, Star Wars: Episodio IV – Una nueva esperanza, se estrenó en mayo de 1977. El general Jan Dodonna, siempre tan estratega, se encargó de pronunciar por primera vez la frase icónica de Star Wars: “May the force be with you”. En español significa “Que la fuerza te acompañe”.

Todo el mundo quedó impresionado con esta primera entrega, ¿y cómo no? Poco a poco Star Wars se convirtió en un referente de la cultura popular y estaba en boca de cineastas, medios y periodistas.

‘London Evening News’ felicita a Margaret Tatcher, elegida la primera ministra del Reino Unido/Imagen: One News

Hablando de periodistas: Era un 4 de mayo de 1979 cuando Margaret Thatcher se convertía en la primera ministra del Reino Unido. El periódico británico London Evening News felicitó a la primera mujer en este cargo con la frase “May the fourth be with you, Maggie. Congratulations”.

¡Así es! Todo empezó con un jueguito de palabras. Star Wars estaba tan impregnada en el día a día colectivo que la veíamos hasta en la sopa… y la política.

¿Cómo funcionó el juego de palabras?

Figura del maestro Yoda en Singapur/Foto: Getty Images

“May the force be with you” —”Que la fuerza te acompañe”— suena casi igual a “May the fourth be with you” —”Que el 4 de mayo te acompañe”— cuando se pronuncian.

Claro que tiene mucho más sentido en inglés. Son tres las palabras clave para entender el juego de palabras: May, force y fourth.

El verbo modal may se usa para expresar una posibilidad de algo, aunque no estemos seguros de qué pasará. Y también significa mayo. Force se traduce como fuerza y fourth es cuarto — en inglés las fechas se escriben con la terminación th —4th, 5th, 6th…—.

¡Celebra el Día de Star Wars!

Captura de pantalla

¡A celebrar como se debe! Puedes empezar entrando al sitio de Sopitas.com USA para sentirte como un verdadero jedi y navegar por la página con un sable de luz. ¿Apoco no quedó cool?

O junta a tus cuates, vístanse estilo Han Solo o el maestro Yoda —para que no se les complique tanto—, tomen sus sables de luz si los tienen y pónganle play al maratón de Star Wars.

¿No tienes mucho tiempo? ¡Averigua qué droide de Star Wars te representa!

¿Cómo acostumbras a celebrar el Día de Star Wars? Sea el plan que sea, ¡que la fuerza te acompañe!