Aunque en los últimos años el rumbo de la saga de Black Panther se ha visto incierto tras la muerte de Chadwick Boseman, ocurrida en 2020, parece que Denzel Washington ha dado esperanza de que el legado en Wakanda continúe su curso con ‘Black Panther 3’.

El actor de 69 años dio a conocer que él será el protagonista de ‘Black Panther 3’. O al menos así lo dijo en una aparición en el Today Show de Australia, donde Denzel Washington habló sobre sus planes a futuro en el mundo de la actuación.

Denzel Washington estará incluido en Black Panther 3. Foto: Getty Images

Denzel Washington confirma que será parte de Black Panther 3

Washington mencionó, durante la gira de prensa de ‘Gladiador II’, que el director Ryan Coogler está escribiendo un papel para él en la que será la tercera parte de Black Panther, la cual a su vez será uno de los últimos proyectos de Denzel en el cine.

“Para mí, lo importante son los cineastas. Especialmente en este punto de mi carrera, solo me interesa trabajar con los mejores”, dijo Washington sobre participar en Black Panther 3 con Coogler. “No sé cuántas películas más haré. Probablemente no sean tantas. Quiero hacer cosas que no he hecho”.

Muchos piensan que Denzel protagonizaría ‘Black Panther 3’

Si bien Denzel Washington no dio más detalles sobre su próxima participación en Black Panther, recordemos que anteriormente el director de Marvel Studios, Kevin Feige, confirmó que ya había charlado con Ryan Coogler sobre hacer ‘Black Panther 3’.

Asimismo, muchos creen que Denzel llegaría a ocupar que dejó el gran Chadwick Boseman en la historia (o de a perdida que será el protagonista de una nueva trama), ya que el fallecido actor mencionó que el camino de Black Panther era por y gracias a Washington.

Chadwick Boseman falleció en 2020. Foto: Getty Images

Algo que no es muy loco de pensar y que Chadwick Boseman aprobaría

En una ceremonia del premio AFI Live Achievement Award, en 2019, Chadwick Boseman elogió a Denzel Washington y le dijo que todo el elenco de Black Panther “se apoyaba en sus hombros”.

“Las batallas diarias ganadas, los miles de territorios conquistados, los muchos sacrificios que hiciste por la cultura en los sets de filmación a lo largo de tu carrera, las cosas en las que te negaste a ceder en el camino sentaron las bases para que las sigamos”, dijo el actor que falleció en agosto de 2020 por un cáncer de colón.

Chadwick Boseman como Black Panther. Foto: Marvel Studios.

Ya que el fallecido actor siempre mostró admiración por Denzel Washington

Además, un par de años antes, Boseman estuvo de invitado en el show de Jimmy Fallon y reveló que Denzel Washington le pagó las clases de actuación en la Universidad de Oxford, por lo que siempre estuvo agradecido con el actor de ‘El Justiciero’.

¿Será que Denzel Washington será el elegido para continuar con el legado que dejó Chadwick Boseman en el universo de Marvel? ¿Cuándo tendremos más detalles de Black Panther 3? Muchas preguntas con respuestas que esperamos conocer pronto.

