Dicen por ahí que todo en esta vida se paga, pues cualquier acción tiene una reacción. Eso aplica en muchos cosas, incluso en los vicios que tenemos, los cuales tarde o temprano nos pasaran factura. Y un ejemplo claro de esto es David Lynch, quien recientemente confesó que tiene enfisema y eso detuvo su carrera como cineasta.

Para nadie es un secreto que este director es uno de los más importantes de todos los tiempos, pues a lo largo de su carrera además de tener un estilo muy marcado que lo caracteriza, también nos ha entregado joyas como Twin Peaks, Eraserhead, The Elephant Man, Blue Velvet, Mullholland Drive y más. En pocas pabras, Lynch es un crack amado por miles de personas.

David Lynch es una leyenda del cine/ Foto: Getty Images

David Lynch anunció que tiene enfisema pulmonar

Es por eso que nos cala y duele mucho lo que le está pasando en este punto de su vida y carrera profesional. Resulta que en una entrevista para la revista Sight & Sound, David Lynch habló sobre su estado de salud actual y ahí reveló que sufrió un enfisema por haber fumado durante tanto tiempo. Debido a dicha condición está confinado en su casa, pues tiene prohibidísimo andar de ‘pata de perro’.

“No puedo salir y solo puedo caminar una corta distancia antes de quedarme sin oxígeno(…) Fumar era algo que me encantaba, pero al final me afectó. Para mí era parte de la vida artística: el tabaco y su olor, encender cosas y fumar, volver a sentarme y fumar un cigarrillo y mirar mi trabajo o pensar en cosas; no hay nada igual en este mundo que sea tan hermoso”, comentó Lynch sobre su situación.

David Lynch en una plática junto a Ringo Starr en 2019/ Foto: Getty Images

“Mientras tanto, me estaba matando. Así que tuve que dejarlo”, mencionó David Lynch. A pesar de que nunca es tarde para dejar un vicio tan complicado como lo es el cigarro, la realidad es que tantos años fumando lo afectaron, a tal punto de que debe tener mucho cuidado, incluso cuidarse de nuevo del COVID, pues sería malo para él, incluso una gripa podría debilitarlo.

Y dicha condición está afectando su carrera como director

Pero quizá lo que entristeció a la gran mayoría de fans de Lynch tras conocer su condición de salud es que, como resultado de este enfisema, ya no puede dirigir nada en persona. Es decir, cualquier proyecto a futuro como director lo tendría que coordinar y desarrollar a distancia desde su casa… así como lo leen.

Claro que esta no es la situación ideal ni mucho menos, como él mismo admitió, pero David Lynch no descarta la posibilidad de intentar seguir dirigiendo producciones de esta manera: “Me gusta estar entre las cosas y obtener ideas allí. Pero trataría de hacerlo de forma remota, si fuera necesario”. Así que como verán, mientras siga entre nosotros continuará filman historias que nos vuelen la cabeza.

David Lynch confesó que a causa del enfisema, ya no puede dirigir en persona/Foto: Getty Images

Como recordarán, el último gran proyecto de Lynch fue Twin Peaks: The Return de 2017. Dentro de la misma plática con Sight & Sound, David contó que recientemente presentó un proyecto animado a Netflix llamado Snootworld, pero el gigante del streaming finalmente lo rechazaron. También confesó que aún tiene la esperanza de filmar Antelope Don’t Run No More, un guion que lleva escribiendo desde 2010 y nomás no logra terminar.

