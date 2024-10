Lo que necesitas saber: Daniel Day–Lewis retomará la actividad como actor en la película que marcará el debut de su hijo Ronan como director.

Daniel Day-Lewis anunciaba su retiro en el 2017 luego de haber protagonizado Phantom Thread de Paul Thomas Anderson. Así, la industria cinematográfica se despedía del que es considerado uno de los mejores actores de su generación… pero eso quedó atrás ahora que tiene una nueva película en puerta.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, el británico volverá a la actuación tras siete años, esto para formar parte del elenco de una película llamada Anemone que dirige su hijo Ronan.

Daniel Day-Lewis (derecha) junto a su hijo Ronan. Foto: Getty.

¿De qué tratará ‘Anemone’?

Primero que nada, este será un momento especial padre e hijo ya que esta nueva película marca el debut de Ronan Day-Lewis como director. Además, el propio Daniel Day-Lewis trabajó con su hijo en el guión.

Entonces, ¿de qué trata la película? No hay muchos detalles aún pero, según el medio citado anteriormente, la película será una exploración de los vínculos familiares, especialmente enfocándose en las relaciones de padres, hijos y hermanos.

Ronan Day-Lewis debutará como director con ‘Anemone’. Foto: vía IMDB

El elenco que acompaña a Daniel Day-Lewis en la nueva película

Aunque es su debut, Ronan no solo tendrá a Daniel Day-Lewis en esta nueva película como figura de alto perfil. Ya se confirmó que Sean Bean y Samantha Morton también forman parte del elenco, además de los jóvenes Samuel Bottomley y Safia Oakley-Green.

Por el momento, no hay una fecha de lanzamiento prevista, pero se sabe que la película es producida por Focus Features y será distribuida internacionalmente por Universal Pictures.

Sean Bean también forma parte del elenco de ‘Anemone’. Foto: Getty.

Andaremos bien atentos a próximos detalles sobre Anemone… ¿Será que Daniel Day-Lewis aspire a otro Oscar con esta cinta? Lo veremos más adelante a ver qué tal avanza el proyecto.

¿Por qué se retiró anteriormente Daniel Day-Lewis?

Esta nueva película significa el regreso de Daniel Day-Lewis a la actuación, esto a siete años de que anunciara su retiro. Seguro muchos no recordarán a detalle por qué el actor inglés decidió apartarse de las pantallas… y eso tiene que ver mucho con su última película al momento, es decir, Phantom Thread.

“Antes de hacer la película, no sabía que iba a dejar de actuar”, dijo Daniel a W Magazine, revelando también que no quería ver la cinta. “No querer ver el filme está conectado con la decisión de dejar de actuar. Pero no es lo que hizo que la tristeza se quedara. Eso sucedió mientras se contaba la historia y la verdad no sé por qué”, agregó.

“Hay algo en la responsabilidad del artista que me sobrepasó. Necesito creer en el valor de lo que estoy haciendo. El trabajo puede parecer vital, incluso irresistible. Y si la audiencia lo cree, eso debería ser suficiente para mi, pero últimamente no lo ha sido”, detalló el actor inglés en el 2017.

