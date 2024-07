Lo que necesitas saber: ¿Es acaso 'The Bear' una de las series para la televisión con más estilo? Sí.

Así como Carrie Bradshaw (en Sex and the City) era una humilde columnista que podría costear la renta de un departamento en Manhattan a la par de que compraba unos Manolo Blahnik de 995 dólares… Carmy (en The Bear) puede lidiar con el estrés de un restaurante que se cae a pedazos mientras viste un jersey de J. Crew de 298 euros.

¿Cómo lo logran? En la ficción, evidentemente. Pero siendo justos, si vamos a soñar con encontrar el amor en la Gran Manzana o abrir el restaurante de sus sueños, lo mejor es hacerlo vistiendo las prendas más cool de cualquier temporada para armar outfits que los conviertan en los sugar bombs (sí, porque todo es pasajero) del internet.

“THE BEAR” — “Honeydew” — Season 2, Episode 4 (Airs Thursday, June 22nd) Pictured: (l-r) Will Poulter as Luca, Lionel Boyce as Marcus. CR: Chuck Hodes/FX.

Lo que sí es parte de la realidad, es que The Bear desde su primera temporada no sólo ha mostrado prendas geniales, sino que también ha sentado las bases para que sus personajes se vean cómodos, pero con un chorro de estilo.

Por eso, por acá nos armamos una lista con algunas de las mejores prendas que han vestido los personajes de The Bear a lo largo de las tres temporadas. Desde la clásica t-shirt blanca de Carmy hasta las bandanas que Sydney utiliza cada vez que se estresa en la cocina.

The Gael Jacket de Carmy

Marca: NN07

En la segunda temporada de The Bear, Carmy viste una chaqueta de NN07 dentro del diseño Gael 8267. Y está preciosa. La cosa es que desde que se popularizó por la serie, son bastante difíciles de conseguir, y tienes que apuntar en la página oficial de la marca para unirte a la lista de espera y te notifiquen cuando regrese al stock.

Esta chaqueta, de acuerdo con NN07, tiene algunas variaciones en el patrón, haciéndola única en cada una de sus piezas. Lo bueno es que el precio, el diseño y la calidad no cambian. Así que si tienen unos once mil pesos, pueden apuntarse en la lista y comprarse una Gael 8267 para sobrevivir a los fríos (de Chicago).

Costo: 650 dólares / 11,507 pesos mexicanos (costo aproximado)

Jeremy Allen White como Carmy en ‘The Bear’ / Foto: FX

Carleen Upcycled Blanket Liner Jacket de Sydney

Marca: Carleen

Hay chaquetas lindas y luego está la que vistió Sydney en la segunda temporada de The Bear. ¿Nos sorprende? No. Sydney es uno de los personajes con más estilo dentro y fuera del universo de The Bear. Es chic y casual pero al mismo tiempo artsy. La amamos.

Y lo que más nos ha gustado entre sus prendas, es la Carleen Upcycled Blanket Liner Jacket, esa chaqueta de lana diseñada por Kelsy Parkhouse y que está parchada con el mismo estampado pero de diversos colores. Lo que nos duele un poco es el precio, pues está en más de 16 mil pesos mexicanos.

Costo: 16,268 pesos mexicanos

Ayo Edebiri como Sydney en ‘The Bear’ / Foto: FX

Las bandanas de Sydney

Marca: CAI & JO / One Ear Brand / Centinelle

Para leernos más fashion, le ponemos bandanas, pero acá los conocemos más como paliacates (con caché). A lo largo de las tres temporadas de The Bear, Sydney ha utilizado una enorme variedad de bandanas, sobre todo cuando está en la cocina.

Ha utilizado de varias marcas con diversos diseños y tamaños, pero todas traen un gran estampado que queda con la personalidad de Sydney. Entre las más populares está la Musa Bandana (con un costo de 22 libras / unos 500 pesos mexicanos), la Selvedge Bandana (de 42 dólares / unos 745 pesos mexicanos) o la Glowing Chard (de 85 dólares / de unos 1,500 pesos mexicanos).

Pero quizá las más populares son las de la marca One Ear Brand y los modelos que utiliza Sydney como la “Sincerity”. En la página oficial traen el precio en yenes, pero se traducen en dólares entre 30 y 45 dólares; eso quiere decir que en pesos estarían en un promedio de mil pesos mexicanos.

Los Birkenstock de Carmy y Sugar

Marca: Birkenstock

Si hay una ley universal, es usar zapatos cómodos para cualquier profesión. Y si tu profesión conlleva estar parados un buen rato, entonces esto se convierte en un imperativo categórico. Pero fuera de la filosofía, esto es una realidad, y en The Bear, al estar en una cocina la mayor parte del tiempo, lo saben perfectamente.

Por eso no nos sorprende que Carmy o incluso Sugar utilicen unos Birkenstock, la cual cuenta en su catálogo con sandalias, zapatos y clogs (zuecos) finísimos que nos dan mucha envidia. Primero, por que sí son muy cómodos; y en segundo lugar, porque quizá no todos los modelos se ajusten a nuestro presupuesto.

Costo: 155 dólares / 2,700 pesos mexicanos (costo aproximado)

Carmy utilizando unos Birkenstock en ‘The Bear’ / Foto: FX

La bomber jacket que Carmy le regala a Sydney

Marca: Thom Browne

Si nosotros nos encontráramos con decenas de latas llenas de dólares, probablemente abriríamos nuestro propio negocio… y de paso, le regalaríamos prendas increíbles a nuestros socios y mejores amigos. Y eso es lo que hizo Carmy con Sydney en The Bear al regalarle una bomber jacket de Thom Browne.

Esta preciosura es bastante cara porque no sólo es custom made, sino que tiene varios detalles especiales como un tejido gorgorán en las mangas y unas bolsas que se ven bastante prácticas. Esta bomber jacket está hecha de nylon y cuesta unas 1,500 libras (unos… 35 mil pesos mexicanos). Gran regalo para un graaan amigo, ¿no creen?

Costo: 1,500 o 750 libras / 34,602 pesos mexicanos (costo aproximado)

La bomber jacket de Thom Browne en ‘The Bear’ / Foto: Thom Browne

La chaqueta de Fak

Marca: Rosa Rugosa / J. Crew

Lo hemos dicho en varias ocasiones. Fak es uno de nuestros personajes favoritos de The Bear porque es el sujeto que la hace de todo como plomería o electricista. Pero también porque es el chef de la vida real que sirve de productor y consultor (su nombre es Matty Matheson)… ¡y que jamás cocina! Lo amamos.

En The Bear, Fak viste una chaqueta navy blue de la marca Rosa Rugosa (que por cierto, el fundador es el mismo Matheson) que se hizo tan popular, que J. Crew le armó una edición especial que, ahorita, ya es sold out. Se trató de una edición limitada que en la parte de atrás tiene la leyenda “Matter of Fak. Supply. Chicagoland“.

El jersey gris de Carmy

Marca: J. Crew

Y hablando de J. Crew… Carmy tiene varias prendas que han vuelto loco al internet desde la primera temporada de The Bear. Aún no nos decidimos si nos encantan las playeras, suéteres, chamarras y pantalones por el personaje en sí mismo, o porque Jeremy Allen White las sabe vestir (basta con echarle un ojo a sus outfits en la vida real para pensarlo así).

Una de esas prendas es el jersey gris que viste en la segunda temporada y que se hizo viral. No estamos exagerando. El primer episodio en el que Carmy viste este suéter, las búsquedas en Google apuntaron a “The Bear Sweater”. Este gran suéter cuesta (y prepárense) casi 300 euros.

Costo: 298 euros / 5,785 pesos mexicanos (costo aproximado)

El traje del primo Richie

Marca: Hugo Boss

¿Podemos coincidir en que no hay nada mejor en The Bear que cuando el primo Richie tuvo una suerte de viaje iniciático que culminó con un gran traje negro? Si están de acuerdo, entonces están en el lugar correcto, porque es momento de hablar de este momento.

Richie se convierte en el manager del restaurante The Bear, y para eso debe meterse a un intenso curso/taller en un distinguido restaurante en el que pasa de pulir cucharas, a ser todo un crack en la gestión del restaurante. Y es una maravilla verlo vestir un traje negro que es de Boss.

El actor que interpreta a este personaje, Ebon Moss-Bachrach, comparó a Richie en su traje negro con Al Pacino en Heat. “Eso es lo que haría Richie. 100 por ciento. Ese es Richie“. Ahora bien. Para ser ese Richie, necesitas desembolsar unos 895 dólares.

Costo: 895 dólares / 16 mil pesos (costo aproximado)

Las playeras de Marcus y Luca

Marca: The Strike Gold

Uno de los episodios más bellos en The Bear es el cuarto de la segunda temporada titulado “Honeydew”. Aquí, Marcus viaja a Dinamarca para aprender las altas artes de la repostería junto al chef Luca, un amigo de Carmy que de manera maravillosa se mantiene como un misterio a la par de que resulta revelador para Marcus.

Mientras Marcus aprende de Luca, ambos utilizan unas playeras azules. Se trata de un caso muy similar al de las t-shirt blancas de Carmy: no parecen tener nada especial, pero se ven demasiado bien. Estas playeras son de una marca japonesa conocida como The Strike Gold, y el costo de cada una es de 95 dólares. Ay…

Costo: 95 dólares / 1,600 pesos mexicanos (costo aproximado)

Y ya para terminar…

Las t-shirts blancas de Carmy

Lo primero que llamó la atención del vestuario de The Bear, fueron las playeras blancas que Carmy viste en casi todos los episodios de la primera temporada. No sabemos bien la razón, pero esas playeras aparentemente tan comunes, tenían algo distinto.

Son varias las marcas de playeras que Carmy viste entre las que destacan las Velva Sheen, la marca alemana de Merz b. Schwanen y las Whitesville. No les vamos a mentir, estas playeras son caras porque van de un costo entre 45 dólares y 80 euros, que va entre 800 y 1,500 pesos mexicanos. ¿Es bastante para una playera blanca? Sí. Pero si te hará ver como Carmy, exprimamos la cartera.

Costo: 90 dólares / 79.90 libras

Publicado en Sopitas.com.

