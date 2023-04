Un joven identificado como Ben Coyles se disfrazó de Gandalf para festejar su cumpleaños número 22 al puro estilo del Señor de los Anillos. Sin embargo, nunca se imaginó que esa misma noche recibiría el regalo de su vida.

De acuerdo con el estudiante de música, la aparición de Sir Ian McKellen sucedió cuando salió del bar con sus amigos para caminar por las calles de Bristol.

Ben aseguró que nadie reconoció a la estrella de Hollywood de inmediato pero que luego de unos instantes todos se volvieron locos.

“Estaba sorprendido, no sabía qué hacer o decir (…) Sir Ian McKellen estrechó mi mano, me preguntó mi edad y me felicitó por mi cumpleaños”

Ben Coyles