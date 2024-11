Lo que necesitas saber: Colin Farrell confirmó que tendrá unas cinco o seis escenas en The Batman 2 y abrió la puerta a una segunda temporada de The Penguin

Colin Farrell se ha ganado a fans y no fans de DC con su espectacular interpretación de Oz Cobb en The Penguin (El Pingüino), la brutal serie de HBO. Obviamente nos emociona saber que estará en The Batman 2, así como enterarnos de que no le cierra la puerta a una posible segunda temporada de la serie.

Colin Farrell en el tráiler de ‘The Penguin’ / Foto: Max

Colin Farrell confirma que estará en The Batman 2 como El Pingüino

Y es que el actor irlandés contó a The Hollywood Reporter que firmó contrato para estar en tres películas de The Batman, y aunque no sabía si estaría en la Parte II, ahora ya le dijeron que tendrá unas cinco o seis escenas dando vida a Oz Cobb, El Pingüino.

Recordemos que Farrell ya apareció en la primera cinta de Batman, de ahí vino la serie de The Penguin que (alerta de spoiler) termina con la señal del murciélago en el cielo nocturno de Gótica, mientras Oz piensa que nadie podrá detenerlo.

“Firmé contrato para tres películas de Batman, pero no sabía si estaría en la segunda. Oz se fue formando y cambiando en la miniserie y, al final de los ocho episodios, se ha concretado en otra cosa. Hay un grado de psicopatía casi delirante presente en la última escena. ¿Y cómo se aborda eso en la segunda película? Me dijeron que tengo cinco o seis escenas, no tengo ninguna esperanza ni expectativa”, dijo Colin Farrell en entrevista al medio ya citado.

Colin Farrell en The Penguin / Foto: Warner Bros.

Y también abre la puerta a una segunda temporada de The Penguin

También vale la pena recordar que el actor había dicho que no quería volver a interpretar a El Pingüino por lo laborioso que es caracterizarse como Oz, por eso nos emociona tanto saber que al final sí seguirá dándole vida al personaje.

Y mira tú, no solo podría volver a ser El Pingüino en The Batman 2, también en una posible segunda temporada de la serie de HBO, todo gracias al éxito de la primera temporada.

“Para mí, el listón del éxito no es muy alto. Se trata de ‘¿Le gusta a la mayoría de la gente?’, simplemente de eso. Me encanta participar en películas que reciben la aprobación de la crítica, el público es realmente el crítico más importante (…) Si hay una gran idea (para la segunda temporada) y el guion es tan enérgico y fuerte como en la primera temporada, por supuesto que lo haría“.

Logo de la serie de The Penguin. Foto: MAX.

Parece que tendremos Oz Cobb para rato y que El Pingüino de Colin Farrell nos seguirá deleitando con su frialdad e ingenio para el crimen.

Publicado en Sopitas MX.

Relacionado