Sam Wilson toma oficialmente el escudo en el tráiler de 'Captain America: Brave New World'

Lo que necesitas saber: Agárrense, porque Marvel Studios ya lanzó el primer tráiler de 'Captain America: Brave New World' y seguro los dejará con la boca abierta.

Puede que Marvel le haya bajado a la producción de series y películas para su Universo Cinematográfico. Sin embargo, eso no quiere decir que no nos presentarán nada este año. Prueba de ello es que después de mucha espera, por fin tenemos el primer tráiler de Captain America: Brave New World y es una locura.

Como recordarán, luego de que Chris Evans (o Steve Rogers para los cuates) dejara el manto del personaje que interpretó durante una década tras Avengers: Endgame, Anthony Mackie –mejor conocido como Sam Wilson– tomó el escudo tras los acontecimientos de la serie The Falcon and The Winter Soldier.

Anthony Mackie/Sam Wilson es ahora el nuevo Capitán América/Foto: Disney+

Para dejar claro que Sam será el nuevo Cap, Marvel Studios anunció con bombo y platillo la llegada de la cuarta película de este personajazo –y la penúltima de la fase de 5 del MCU–, titulada Captain America: Brave New World. Y claro que desde el inicio hubo expectativas al respecto, sobre todo porque al proyecto se sumó Harrison Ford, quien hace su debut en el cine de superhéroes.

Marvel Studios lanzó el tráiler de ‘Captain America: Brave New World’

Pocos fueron los detalles que soltaron sobre esta cinta, en particular porque hubo regrabaciones, lo que puso en duda la producción. Sin embargo, para calmar un poco nuestras ansias, Marvel soltó el tráiler oficial de Captain America: Brave New World y la verdad es que nos dejó con más preguntas que respuestas, pero vamos por partes.

Para que se den una idea de cómo está el asunto, en este adelanto vemos a Sam Wilson (Anthony Mackie) siendo reclutado por el recién elegido presidente de Estados Unidos, ni más ni menos que Thaddeus “Thunderbolt” Ross (Harrison Ford), para llenar la vacante de Capitán y convertirse en un agente del gobierno.

Por fin veremos a Sam Wilson como el Captain America en esta cinta/Foto: Marvel Studios

A pesar de no estar tan convencido de esto, Sam acepta y prueba de ello es que salva a Ross de un ataque de Isaiah Bradley (un supersoldado veterano que conocimos en The Falcon and The Winter Soldier) en medio de un evento en la Casa Blanca. A partir de aquí, el nuevo Cap intenta advertirle al presidente que está en peligro y vaya que tiene razón, pues por ahí aparece una amenaza que

Por si esto no fuera suficiente como para emocionarnos, en el tráiler de Captain America: Brave New World tenemos un par de imágenes de Sam Wilson y Joaquin Torres (Danny Ramirez), quien de ahora en adelante será el nuevo Falcon. Pero dejaron lo mejor para el final, ya que por ahí tenemos el primer vistazo de Red Hulk, que al parecer, será ni más ni menos que el propio presidente Ross.

Este es el primer vistazo de Red Hulk en el MCU/Foto: Marvel Studios

Elenco y fecha de estreno de la nueva película del MCU

Además de Mackie, Ford y Ramirez, el elenco de esta cinta lo completan nombres como Liv Tyler (que regresará para interpretar Betty Ross), Giancarlo Esposito, Carl Lumbly, Tim Blake Nelson, Shira Haas, Xosha Roquemore, Seth Rollins y Rosa Salazar. Así que como verán, nos espera una historia emocionante con un montón de acción y un poquito de drama.

Recuerden que Captain America: Brave New World se estrenará en los cines de México y Latinoamérica el 13 de febrero de 2025, así que ya salió el plan para festejar San Valentín viendo una historia llena de acción. Pero mientras esperamos a que llegue el día de checar esta película en la pantalla grande, a continuación les dejamos el tráiler oficial:

