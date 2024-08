Estos son los capítulos mejor y peor rankeados de estas series en IMDb

Lo que necesitas saber: Nos echamos un clavado en IMDb para conocer los capítulos mejor y peor rankeados de series como 'House of the Dragon', 'Euphoria' y más.

Todos hemos oído hablar de ella, sobre todo cuando se trata de rakings de series o películas. Sí, hablamos de IMDB (Internet Movie Database), la base de datos en internet que se dedica a brindar información sobre películas y series de televisión (con sus respectivos capítulos), así como de los actores, directores y otros miembros de la industria del cine en ellas.

IMDb es catalogada como una plataforma bastante confiable y completa en la industria del entretenimiento en la cual los usuarios pueden encontrar desde años de estrenos, nombres de los miembros del elenco y hasta sus redes sociales, por mencionar algunos ejemplos.

IMDb es una especie de enciclopedia digital del mundo del cine y la televisión

IMDb reúne la información de varias fuentes en el mundo del cine (estudios, distribuidores, críticos, etc.) y hasta la opinión de usuarios registrados en la plataforma, quienes ponen su granito de arena al momento de calificar películas y programas de televisión.

Internet Movie Database es tan relevante que muchos se dejan guiar sobre si ver una producción o no, dependiendo de qué tan bien o mal la han rankeado. Y esto ocurre en tooodas las producciones registradas en la base de datos.

Acá los capítulos mejor y peor rankeados de estas series en IMDb

Aprovechando el tema y para entender un poco de cómo funciona IMDb, acá les armamos un raking de los episodios en series de televisión que han recibido grandes calificaciones de la crítica y los usuarios (en una escala del 0 al 10), así como otros capítulos que no han sido precisamente elogiados:

House of the Dragon

Capítulo mejor rankeado: “The Red Dragon and the Gold” (Temporada 2, episodio 4)

No nos sorprende que este sea el episodio mejor calificado, pues este fue donde vimos la triste muerte de Rhaenys y Meleys, quienes lucharon contra Aegon y Sunfyre, así como Aemond y Vhagar. El episodio que nos dio más acción que toda la segunda temporada de ‘House of the Dragon’.

Capítulo peor rankeado: “Smallfolk” (Temporada 2, capítulo 6)

Tampoco se nos hace raro que este sea uno de los capítulos peor calificado (bueno, el peor de todos), pues en este vimos el inesperado beso entre Rhaenyra y Mysaria. Algo que a varios televidentes no les gustó, pues sintieron que fue algo muy forzado.

The Office

Capítulo mejor rankeado: ‘Finale’ (Temporada 9, Episodio 23).

‘The Office’ cayó bastante cuando Steve Carell dejó el papel de Michael Scott. Y por eso mismo el final de la serie fue épico, pues pudimos ver al exgerente regional de Dunder Mifflin llegar para acompañar a Dwight en su boda, así como al resto de los trabajadores reflexionar sobre el documental en el que participaron.

Capítulo peor rankeado: ‘Get The Girl’ (Temporada 8, episodio 19)

Este fue el capítulo de The Office donde Andy Bernard va hasta Florida para pedirle a Erin (sorprendiéndola al salir de una caja) para que vuelva con él a Scranton. Algo que ella al principio no quiere y que una vez más nos dio uno de los episodios de la pareja más enfadosa dentro de la serie.

Miles de usuarios y críticos califican los episodios de estas series de televisión en IMDb

Breaking Bad

Capítulo Mejor Rankeado: Ozymandias (Temporada 5, episodio 14)

El título de este capítulo de ‘Breaking Bad’ es una referencia al poema del mismo nombre escrito por el poeta inglés Percy Bysshe Shelley, y los fans lo consideran una obra maestra (tiene una puntuación de 10/10 en IMDb) porque muestra el punto de quiebre de Walter White, cuya vida comienza a desmoronarse y a afectar a quienes le rodean.

Capítulo Peor Rankeado: ‘Fly’ (Temporada 3, episodio 10)

Walter White se encuentra en un estado de estrés tan grande que una mosca en su laboratorio es suficiente para desatar su paranoia. ‘Fly’ tuvo una calificación promedio de 7.9 entre 44 mil reseñas y seguro fue por su presupuesto limitado, pues este episodio tuvo un bajo costo.

Game of Thrones

Capítulo Mejor Rankeado: ‘Battle of the Bastards’ (Temporada 6, capítulo 9)

Oh sí, todo fan de Game of Thrones que se respete quedó obsesionado con la llamada ‘Batalla de los Bastardos’, en el cual vimos a Jon Snow y al ejército del Valle de Arryn vencer al infame Ramsay Bolton, quien termina siendo comido por sus perros de caza después de ser uno de los personajes más odiados en la serie.

Capítulo Peor Rankeado: ‘The Iron Throne’ (Temporada 8, episodio 6)

Y sí, con esto nos queda claro una vez más que a pocos les gustó el final de ‘Game of Thrones’. El episodio final tiene una puntuación de 4/10 y muchos aún no perdonan que Daenerys Targaryen fuera asesinada o Bran quedara como el rey de los seis reinos (algo que Kit Harington ahora entiende mejor).

Peaky Blinders

Capítulo Mejor Rankeado: Temporada 2, episodio 6

Casi nos infartamos al pensar que esta temporada nos daría más muertes en el bando de la familia Shelby, sin embargo, en este capítulo vemos cómo ocurre todo lo contrario: todos se reúnen para derrotar a sus enemigos y demostrar su poder.

Capítulo Peor Rankeado: ‘The Road To Hell’ (Temporada 6, capítulo 5)

Otro capítulo que nos hizo pegar coraje. Pero sólo porque realmente no pasa nada más que a Tommy Shelby tratando de mediar asuntos de sus hermanos y con la aparición de la tía Polly que, en sueños, le dice a Michael que se avecina una guerra familiar. Algo que él toma más como reto que como consejo.

Stranger Things

Capítulo Mejor Rankeado: ‘The Massacre At Hawkins Lab’ (Temporada 4, episodio 7)

Jamie Campbell Bower reavivó la serie con su personaje de Vecna, que comienza a acercarse a Eleven al estar en el Laboratorio de Hawkins, con quien se enfrenta sin imaginar todo lo terrible que vendrá más adelante con este sujeto.

Capítulo Peor Rankeado: ‘The Lost Sister’ (Temporada 2, episodio 7)

No queremos ser malos, pero la trama de Eleven encontrando a Kali (Eight) es tan irrelevante para la trama de los hermanos Duffer, pues al final El no consigue ningún tipo de información nueva y solamente la vemos en un episodio relleno tratando de sentirse mala sólo por usar delineador negro.

Yo Soy Betty, la Fea

Capítulo Mejor Rankeado: Episodio 234 (El del balance real)

De los capítulos más memorables en la historia de la televisión, si nos lo preguntan. Los años pasan y muchos aún tenemos el “¡Y llegaron los meseros!” de Patricia Fernandez o resuena en nuestra cabeza la voz de Mario Calderón leyendo la carta que empezaba con un “Mi estimado presidente…”

Capítulo Peor Rankeado: Episodio 168 (cuando van a ver la exposición de Picasso)

Luego de tener una noche de pasión, Betty comienza a ver las red flags con Armando que ya anunció que su boda con Marcela sigue en pie. Aunque bueno, el capítulo lo salva doña Catalina, quien llega a Ecomoda para invitar a todos a la exposición de Picasso en un museo de Colombia. Un capítulo que bien pudo no existir y nada hubiese ocurrido.

The Bear

Capítulo Mejor Rankeado: ‘Forks’ (Temporada 2, episodio 7)

Quien no se conmovió con el desarrollo de personaje de Richie en este episodio, que lance la primera piedra. Y es que es inevitable ver cómo este sujeto parte de no tener idea de su propósito en la vida o no sabe su lugar en el restaurante, a llegar a entender el eslogan de “Cada segundo cuenta”. Tanto en la vida como en lo laboral.

Capítulo Peor Rankeado: ‘Legacy’ (Temporada 3, episodio 7)

Varios críticos especializados mencionaron que este episodio de ‘The Bear’ se siente con un ritmo bastante lento, al punto de que incluso los personajes o las situaciones en él parecen carecer de energía. Y seguramente más de uno está de acuerdo con eso.

Euphoria

Capítulo Mejor Rankeado: ‘Stand Still Like the Hummingbird’ (Temporada 2, episodio 5)

Este fue el episodio que le dio a Zendaya el Emmy a la mejor actriz en una serie dramática y es evidente por qué. En este capítulo de Euphoria, muchos pudimos sentir la tensión al ver a Rue en un círculo autodestructivo al que arrastra a más personas, como es el caso de Cassie a la que le ventila su romance con Nate.

Capítulo Peor Rankeado: ’03 Bonnie and Clyde’ (Temporada 1, episodio 5)

Pasó tanto al mismo tiempo, que tampoco pasó mucho. Vimos a una Maddie rogando porque no acusaran a Nate de golpearla, a Jules preocupada por la adicción de Rue y a Cal considerando si podrá seguir ocultando su preferencia sexual a su familia. Pero realmente no hubo momentos tensos como tal.

Aunque seguro no faltará el que defienda a capa y espada algunos capítulos, debemos decir que si éstos tienen buen o mal ranking en IMDb es por algo y mucha gente no puede estar equivocada. ¿De qué otras series quieren que les mencionemos los mejores y peores episodios?

