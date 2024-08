Lo que necesitas saber: Charli XCX no sólo estrenó uno de los mejores discos de este 2024, 'BRAT', sino que se lanzará como actriz en dos películas.

2024 le pertenece a Charli XCX. La cantante británica lanzó BRAT, uno de los mejores discos del verano, del llamado hyperpop (AQUÍ se los explicamos) y del año. En verdad ha sido una locura lo que ha provocado con este material… y es tanto el hype que generó, que incluso ya se va a lanzar como actriz.

Así es. Sabemos que esta decisión puede ser complicada y no siempre sale bien. Cuando una figura de la industria musical se suma al elenco de una producción fílmica o para la televisión, divide opiniones. Pero creemos que en el caso de Charli XCX todo saldrá bien.

¿Por qué? Porque tiene la mejor actitud de todas, y además, aparecerá en una película que ha sido definida como “erótica”, lo cual va relacionado con la narrativa de BRAT. Por eso, por acá les contamos de qué película se trata y con quién aparecerá en la pantalla grande.

Charli XCX en ‘I Want Your Sex’

Una de las películas que se anunciaron para el próximo año es I Want Your Sex, un drama dirigido por Gregg Araki, conocido por la Trilogía del apocalipsis adolescente integrada por Totally Fucked Up, The Doom Generation y Nowhere en la década de los 90.

Para I Want Your Sex, Araki fichó como parte de su elenco a Olivia Wilde y Cooper Hoffman, a quien conocimos como el protagonista de Licorice Pizza (y además, es hijo del fallecido Phillip Seymour Hoffman). Y ahora, se suma Charli XCX en un personaje que no ha sido revelado.

I Want Your Sex nos presenta a un sujeto llamado Elliot, quien comienza a trabajar con una artista destacada llamada Erika Tracy. Su relación toma un rumbo más sexual cuando Elliot se convierte en una especie de musa sexual para Erika en un mundo lleno de obsesiones, poder, traición y muerte. Uhhhh, suena bien, ¿no?

La otra película de Charli XCX

I Want Your Sex no es la única película para la que Charli XCX ha sido fichada. Hace unos meses se anunció que la británica aparecería en el remake de Faces of Death, un clásico de culto dirigido, esta vez, por Daniel Goldhaber (lo recordamos, recientemente, por la cinta de horror psicológico CAM, disponible en Netflix).

Faces of Death también tiene en su elenco varios nombres conocidos como el de Barbie Ferreira (de Euphoria) y Dacre Montgomery (de Stranger Things). Ahora bien. Tampoco sabemos bien de qué va el personaje de Charli XCX, pero lo que sí les podemos decir es que la película original era algo… intensa.

Faces of Death fue una película de finales de la década de los 70, dirigida por John Alan Schwartz, y que presentaba un cúmulo de secuencias simuladas de muertes y otras tantas imágenes de violencia real. Tal cual. El formato de found footage la convirtió en una de las propuestas fílmicas más extremas de la época.

