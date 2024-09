Lo que necesitas saber: Se estrenó el tráiler de '2073', el regreso del documentalista Asif Kapadia.

La mezcla de géneros y narrativas en algunos títulos, puede resultar en grandes ejercicios fílmicos a partir de la originalidad. Y esto puede ir desde mezclar cosas más conocidas, por decirlo de alguna manera, como el drama o la comedia, hasta la fusión de algo como el documental y la ficción.

De este último han surgido películas increíbles que abordan, de una manera directa, ciertas temáticas sociales, políticas o culturales. Se nos ocurre, en ese caso, District 9 de Neill Blomkamp, la cual arranca con una serie de entrevistas reales en donde ciudadanos sudafricanos daban su opinión sobre los inmigrantes nigerianos.

Wikus convertido en un alien en ‘District 9’ / Foto: TriStar Pictures

Las opiniones se presentaron de tal manera que pareciera que hablaban de los aliens que construyen la premisa de la cinta. Y así, el director hizo una crítica directa, desde la ciencia ficción, sobre la migración, el apartheid, el racismo y la forma en la que las sociedades se dividen con violencia.

Todo esto lo decimos porque se acaba de estrenar el tráiler de una película que mezcla el documental con la ficción, y a juzgar por este primer vistazo, tiene una premisa muy interesante y que podría dar mucho de qué hablar. Se trata de 2073 y aquí les contamos todo lo que sabemos.

Póster oficial de ‘2073’ / Foto: NEON

2073, una película de Asif Kapadia

Asif Kapadia es un director británico que conocemos bastante bien por su trabajo documental en el que tenemos títulos muy destacados como Senna sobre Ayrton Senna de 2010, Amy (ganador del Oscar a Mejor Documental) de 2015 o Diego Maradona de 2019.

Pero también ha colaborado en proyectos de ficción como su trabajo en la dirección de algunos episodios de la serie Mindhunter de Netflix, creada por David Fincher.

Asif Kapadia / Foto: Getty Images

¿De qué va 2073?

Este 2024 regresa con 2073, la cual está protagonizada por Samatha Morton (una de esas actrices brutales que deberían ser más conocidas) y las sociedades de los últimos años. ¿Y cómo está eso? 2073 combina una historia ambientada en un futuro distópico, haciendo un repaso por el pasado (el cual resulta ser nuestro presente).

2073 está ambientada en 2073 (dah), y el mundo está destruido: hay drones por todos lados, los cielos se pintan de color rojizo, los militares dominan las calles y las personas se esconden en refugios subterráneos mientras la basura ocupa la mayor parte de la superficie. En resumen, es horrible.

Imagen de ‘2073’ / Foto: NEON

El planeta en este estado es el resultado de todo el caos político que sucede en nuestra realidad, en nuestro presente. Y la cinta apunta a la enorme cantidad de gobiernos basados en el autoritarismo, de corte militar y dictatorial. Y con eso, las divisiones ideológicas que han llevado al resurgimiento de los grupos de extrema derecha (mismos que han tomado más puestos de poder de manera oficial).

Samatha Morton interpreta a una misteriosa sobreviviente que recorre distintos escenarios en el año de 2073, y que además, tiene algunas pesadillas que, mejor dicho, son visiones del pasado en el que vemos el dominio de la tecnología, las redes sociales, los líderes extremistas, pobreza, y la crisis ambiental.

Imagen de ‘2073’ / Foto: NEON

¿Quiénes aparecen en 2073?

Como les contamos, Samantha Morton(Minority Report, Control, Cosmopolis, The Whale) toma la batuta de 2073, y lo hace junto a Naomi Ackie (quien aparece en Blink Twice y próximamente la veremos en Mickey 17) y Hector Hewer (The Bastard Son & The Devil Himself).

Pero también hay un montón de entrevistas con figuras como la de Maria Ressa (periodista y fundadora de Rappler), Carole Cadwalladr (periodista que reveló el caso de Cambridge Analytica y la intervención de Facebook en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016), Rana Ayyub (periodista y autora de Gujarat Files: Anatomy of a Cover Up sobre la violencia contra los musulmanes en Gujarat), Ben Rhodes (quien fuera consejero adjunto de Seguridad Nacional de Barack Obama), y más.

Y por último, es justo decirlo, también los protagonistas somos todos, las sociedades actuales con sus gobiernos, instituciones, comunidades y más. Considerando esto, se nos hace interesante cómo 2073 se presenta de la siguiente manera: “Esta no es una ficción. No es un documental. Es una advertencia“. Por acá les dejamos el tráiler de 2073 para que le echen un ojo y se emocionen con nosotros:

