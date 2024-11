Lo que necesitas saber: Billy Zane es recordado por ser el "villano" en Titanic. Ahora lo veremos interpretando al gran Marlon Brando en 'Waltzing with Brando"

Cuando se supo que Billy Zane daría vida a Marlon Brando en una biopic sobre el actor, muchos dijeron “ahhh, órale… como que le da un aire”. Pero ahora que se han dado a conocer imágenes de la película, los comentarios no dejan de halagar el trabajo de caracterización. Impresionante.

Billy Zane como MArlon Brando en ‘Waltzing with Brando’ / Foto: imdb.com

‘Waltzing with Brando’ está dirigida por Bill Fishman

En el sitio imdb.com se han publicado imágenes de Waltzing with Brando, la película en la que Billy Zane da vida al actor de El Padrino. El parecido entre Zane y Brando es increíble y abre las expectativas de la cinta dirigida por Bill Fishman.

Waltzing with Brando no tiene todavía fecha de estreno. No en salas, El mismo día en el que se adelantaron las imágenes, Billy Zane anunció que la biopic cerrará el Festival de Cine de Torino. Será una proyección muy especial, ya que la edición 42 de este festival celebra los 100 años del nacimiento de Marlon Brando.

Waltzing with Brando / Imagen: Instagram/torinofilmfestival

Billy Zane, de villano de Titanic a interpretar a Marlon Brando

La película de Bill Fishman “honra la pasión de un hombre por la defensa de los derechos civiles e indígenas y su poco conocido compromiso con el medio ambiente y el diseño sotenible”, adelantó Billy Zane.

La película que protagonizará Zane no será propiamente una biopic. Es decir, no contará tooooooda la vida de Marlon Brando. Se centrará en sólo 5 años en la vida del legendario actor: entre 1969 y 1974, cuando –mientras se preparaba para El Padrino y El Último Tango en París– contrató a un joven arquitecto para construir en una isla de Tahití el primer retiro ecológicamente perfecto del mundo.

Waltzing with Brando, según Billy Zane, está contada través de los ojos del joven arquitecto interpretado por Bernard Judge. La cinta también cuenta con las actuaciones de Richard Dreyfuss, Tia Carrere y Rob Corddry.

Grabación de ‘Waltzing with Brando’ / Foto: imdb.com

Ahhhhh y si se les hace conocido Billy Zane es porque una de sus actuaciones más memorables se dio en una de las cintas más taquilleras de la historia: Titanic.

En aquella cinta, Zane era el villano, Caledon Hockley: pareja de Rose (Kate Winslet), quien en el barcote encontró al amor verdadero de su vida: Jack Dawson (Leonardo DiCaprio)… y pues eso a Caledon como que no le gustó y toda la película se la pasa fregando al buen Jack. Todo mientras el Titanic chupaba faros en medio del Atlántico.

