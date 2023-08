Lo que necesitas saber: El vínculo amistoso entre Lana Del Rey y Guillermo Del Toro inició con una canción para una película. Esta es la historia.

La música y el cine siempre van siempre de la mano, en mayor o menor medida. Y en algunas ocasiones, esta clase de vínculos nos permite disfrutar de todo tipo de combos creativos inesperados. La prueba: la amistad de Lana Del Rey y Guillermo Del Toro.

¿Son mejores amigos? ¿Serán realmente cercanos? Esos detalles solo ellos lo sabrán, pero si de algo estamos seguros es que el cineasta mexicano y la cantante tienen una admiración mutua que los ha llevado no solo a trabajar juntos, sino también a formar parte de momentos importantes en conjunto, como cuando Del Toro obtuvo su lugar en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Lana Del Rey con Guillermo Del Toro y JJ Abrams en la inducción del cineasta mexicano al Paseo de la Fama de Hollywood. Foto: Reuters

La amistad de Lana Del Rey y Guillermo Del Toro empezó gracias a una película

Fue en 2019 cuando se estrenó la película Scary Stories to Tell in the Dark. Dirigida por André Øvredal, esta cinta se basó en los libros infantiles del mismo nombre del escritor Alvin Schwartz. Y claro, la idea de llevar estas historias de horror a la pantalla grande debía tener a un amante del género y los monstruos detrás.

Guillermo Del Toro realizó un guión (que luego retomaron los hermanos Dan y Kevin Hageman), además de que se desempeñó principalmente como productor en esta cinta. A sabiendas de que la trama se ambientaba a finales de la década de los 60, el mexicano y su equipo de producción sabían que había que la canción principal debía seguir esa temática.

La solución: se decidió utilizar la icónica canción “Season of the Witch” del cantante escocés Donovan, lanzada en 1966 como parte del disco Sunshine Superman. Pero querían que la interpretación del tema la hiciera una artista moderna, con gusto por las tendencias retro… Y así nació la amistad de Lana Del Rey y Guillermo Del Toro.

Imagen de ‘Scary Stories’. Foto: CBS Films/Lionsgate.

“Admiro la música de Lana desde hace un tiempo y sentí dentro de mí que ella participaría con ‘Season of the Witch’; que usaría su alquimia para transformarla”, dijo Del Toro en el momento en que se lanzaba el tema.

También decía el director que veía en ella a una gran artista y que “es un honor para mí haberla conocido”. Aún no se hablaba de la amistad de Lana Del Rey y Guillermo Del Toro como tal, pero el asunto iba a cambiar en esos mismos días cuando el estreno de Scary Stories to Tell in the Dark estaba en el radar…

Lana presentó a Del Toro en su ceremonia de inducción al Paseo de la Fama de Hollywood

Los elogios de Del Toro a la cantante estaban ya puestos sobre la mesa. Todavía en otra entrevista con Entertainment Tonight, el director dijo que pensó en Lana Del Rey para que hiciera ese cover pues “lo haría porque ama a Donovan y ama esa época de la música”.

En esa misma entrevista con ET, Guillermo decía que estaría dispuesto a filmar algún video musical para la cantante, aunque también especificó que por lo meticuloso que es en su proceso de filmación, posiblemente se tardaría bastante al realizarlo. “No sé si sobreviviría o si ella me querría para ello”, dijo el hombre detrás de Pinocchio de Netflix.

Muchos elogios del mexicano a la estadounidense. Y si bien no sabemos si la intérprete de “Summertime Sadness” le gustaría el plan de dejarlo filmar un video suyo, ella también le tiene al cineasta un gran cariño. La amistad de Lana Del Rey y Guillermo Del Toro llegó a su punto más alto en la ceremonia de inducción del director al Paseo de la Fama e Hollywood en ese mismo 2019.

Lana Del Rey junto a Guillermo Del Toro. Foto: Getty.

“Es un gran día para Guillermo y es un gran día para el Hollywood Boulevard”, decía Lana al inicio de su discurso en honor a Del Toro. Ella ya sabía todas las buenas palabras que él había dicho sobre su talento y su valor en la música. Y ahora, le tocaba a la intérprete elogiar al director de Scary Stories.

Como se puede ver en el video de aquel 6 de agosto del 2019, Lana dijo que Guillermo era muy sabio. Con humor, él cuestionó si realmente era tan sabio, recibiendo la afirmación de su Lana, quien aprovechó para remarcar lo genial que fue The Shape of Water. El discurso terminaría entonces con unas palabras emotivas que afirmaban la amistad de Lana Del Rey y Guillermo Del Toro:

“En una cultura donde todo es igual, él es completamente él mismo. Esa es la mayor lección que tengo de todas sus historias. En este día en el que te hacemos honores, me gustaría decir que es algo hermoso recordar que ser diferente debe celebrarse, y es hermoso que te tengamos a ti para recordarlo cada vez que vemos tus películas…”

