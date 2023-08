Lo que necesitas saber: A pesar del retraso para el estreno de Dune: Part Two, cintas como Aquaman y Wonka sí verán la luz a finales de este año.

Las huelgas de Hollywood ya comenzaron a pasar factura en algunos estudios que —para nuestra desgracia— ya retrasaron las producciones. Tal es el caso de Dune: Part Two, que debido a este parón de labores verá la luz hasta el año 2024.

A través de un correo electrónico que fue compartido con la cadena CNN, Warner Bros informó que la película protagonizada por Timothée Chalamet y Zendaya se estrenará, si todo sale bien, en 2024.

Conoce más sobre las series y películas que se verán afectadas por las huelgas en Hollywood

Dune: Part Two estaba programada para finales de 2023

Con poco más de 400 millones en taquilla, la película de Denis Villeneuve se convirtió desde su estreno en 2021 en un auténtico éxito cinematográfico que merecía una segunda parte obligada.

“Denis Villeneuve ha creado una película visualmente extraordinaria y emocionalmente transportadora, como demuestra su éxito mundial tanto de crítica como de taquilla” Toby Emmerich sobre el éxito de Dune

No obstante, la huelga por parte del Sindicato de Actores de Hollywood —SAG-AFTRA por sus siglas en inglés— retrasó la chamba hasta el año 2024. Será hasta ese entonces cuando veamos en pantalla grande la continuación de esta historia que vimos con David Lynch en 1984.

Una huelga que no se veía en décadas

Cabe señalar que el Sindicato de Actores de Hollywood se encuentra en una huelga que no se veía desde el año 1980. De hecho, la primera vez que actores y guionistas se fueron a paro fue en 1960 cuando Ronald Reagan era presidente del SAG-AFTRA.

Foto: Getty Images

Las y los actores que se encuentran sin chambear desde el pasado mes de julio no pueden participar en producciones, entrevistas o campañas relacionadas con el cine y la televisión.

Por si fuera poco, hasta el cierre de esta nota las negociaciones entre las y los huelguistas y las casas productoras aún no llegan a buen puerto…

¿Sabías que algunas estrellas de The Office se sumaron a la huelga de actores de Hollywood?

Aún nos queda Wonka y Aquaman

Por último, aunque tendremos que esperar para Dune, Warner Bros informó que Wonka —también protagonizada por Timothée Chalamet—, Aquaman and the Lost Kingdom y The Color Purple sí se estrenarán a finales de este año como estaba planeado.

Aquí te dejamos el tráiler de Wonka para que le eches un ojo:

Relacionado