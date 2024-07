Lo que necesitas saber: Aprovechando el estreno de la tercera temporada de 'The Bear', el elenco de la serie nos contó sobre sus restaurantes favoritos de Chicago

No les vamos a mentir, The Bear es una de nuestras series favoritas de los últimos tiempos, pues en cuestión de un par de temporadas nos enganchamos por completo con la historia tanto de Carmy como de todo el equipo con el que trabaja para tener un restaurante espectacular que, con el paso del tiempo, se convirtieron una familia por una pasión en común: la comida.

Para nadie es un secreto que desde hace dos años, esta es una de las producciones más exitosas y aclamadas de la actualidad. Y es que no es para menos, pues a lo largo de dos temporadas, esta trama no solo nos ha dejado al filo del asiento con su mezcla de comedia y drama, también nos ha abierto el apetito cañón.

Foto: FX Networks

El elenco de ‘The Bear’ nos contó sobre sus restaurantes favoritos de Chicago

Por supuesto que se nos antoja todo lo que Carmy y compañía preparan en The Original Beef of Chicagoland. Sin embargo, se sabe que los actores de The Bear, además de rifarse frente a las cámaras y comprometerse durísimo cuando se trata de filmar en la cocina, también son de diente fino y les late comer sabroso.

Aprovechando el estreno de la tercera temporada, tuvimos chance de platicar un rato con el elenco de la serie, encabezado por Jeremy Allen White, Ayo Edebiri, Ebon Moss-Bachrach, Lionel Boyce, Abby Elliott, Matty Matheson y Ricky Staffieri, quienes entre otras cosas nos contaron cuáles son sus restaurantes favoritos de Chicago, ciudad donde se filma y desarrolla esta historia.

Birrieria Zaragoza

El primer restaurante que mencionaron los actores de The Bear fue Birrieria Zaragoza, particularmente Ebon Moss-Bachrach le echó muchas porras. Y vaya que esta fue una sorpresa, pues se trata de un local de comida mexicana incluido en la Guía Michelin que se especializa en una sola cosa: así es, la birria. De hecho, es lo único que encontrarán en su menú.

Ya sea en una porción pequeña o grande, con o sin hueso, la birria es su hit. Incluso, te dan la oportunidad de tener la experiencia completa de este manjar mexa aunque estés en Estados Unidos, pues puedes acompañar tu birria con tortillas de maíz hechas a mano para armarte tus propios tacos, chopearlos con consomé y hasta ofrecen las famosas quesabirrias. Ahora sí que como dicen por ahí, el elenco de la serie le sabe.

Ubicación: 4852 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 60632, Estados Unidos

Duck Duck Goat

Continuando con los restaurantes que le laten a los actores de The Bear, Ayo Edebiri, Abby Elliott, Lionel Boyce hablaron de Duck Duck Goat. Y es que no es para menos, pues estamos hablando de uno de los locales que están ganando un montón de fama en Chicago por presentar un nuevo concepto de estilo de comida china.

Para que se den una idea, acá podrán encontrar un menú de degustación bastante fino, que guía a sus invitados en un recorrido por dim sum, fideos hechos a mano, arroz frito, albóndigas caseras, wontons, rollitos de primavera y otros platos especiales con ese sabor de hogar que a todos nos encanta.

Ubicación: 857 W Fulton Market, Chicago, IL 60607, Estados Unidos

Viaggio Ristorante & Lounge

Ok, ahora vamos a contarles de un restaurante en el que, en palabras de Ricky Staffieri (quien interpreta a Teddy) y apoyado por Jeremy Allen White, Ebon Moss-Bachrach, Ayo Edebiri, Matty Matheson y Abby Elliott, el elenco de The Bear comió de maravilla. Se trata de Viaggio Ristorante & Lounge, el cual ofrece una auténtica experiencia gastronómica italiana en el corazón de Chicago.

Este local cuenta con un enorme menú de pastas, carnes y pescados originarios de Italia, los cuales acompañan con una selección de ensaladas, sopas y deliciosos postres. Entre sus platos populares está el Rigatoni con salsa de cerdo estofado y berenjena a la parmesana. Además de su sazón, el Viaggio le da un trato a sus clientes que los hace sentir como en casa, así que ya saben por qué le gustó tanto este lugar a los actores de la serie.

Ubicación: 1027 W Madison St, Chicago, IL 60607, Estados Unidos

Gene & Jude’s

Dejando un poco de lado los restaurantes formales, el elenco de The Bear –específicamente Matty Matheson, Ebon Moss-Bachrach, Jeremy Allen White y Ayo Edebiri– mencionaron un lugar con un montón de tradición en Chicago. Hablamos de Gene & Jude’s, que se especializa en vender hot-dogs al estilo de esta ciudad que definitivamente, se ven deliciosos.

Pero más allá de los jochos (tanto sencillos como dobles) y las respectivas papas fritas, este local también se caracteriza por ofrecer otro tipo de antojitos como tamales (así como lo leen). Así que si andan por Chicago y quieren comer algo típico e icónico, de plano tienen que lanzarse a probar todo lo que preparan en este lugar.

Ubicación: 2720 N River Rd, River Grove, IL 60171, Estados Unidos

Doma Cafe

Por último pero no menos importante, los actores de The Bear hablaron de un restaurante que no ofrece platos tan refinados, pero que bajita la mano está haciendo un montón de ruido en Chicago. Se trata de Doma Cafe, una cafetería croata que bajita la mano, es una de las joyitas ocultas que tiene esta ciudad en la actualidad.

Para que se den una idea de cómo está el asunto, este lugar ofrece desayunos muy varios, que incluyen sándwiches, tostadas de aguacate, hotcakes de mantequilla o cévapi (platillo típico de Croacia y la región de los Balcanes) servido con pan plano y berenjenas asadas con pimiento rojo. Aquí hay de todo un poco para que disfruten de la comida más importante del día.

Ubicación: 946 N Orleans St, Chicago, IL 60610, Estados Unidos

Publicado originalmente en Sopitas.com.

