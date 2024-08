Lo que necesitas saber: La música es una parte esencial en cualquier película. Pero hay veces que son tan hermosos, que sostienen toda la trama.

Alguien decía por ahí que “donde las palabras fallan, la música habla”. Pero nosotros creemos fervientemente que en realidad, las palabras no fallan, simplemente la música las potencia. Y por eso, esta es una de las partes más importantes en cualquier película a través del score.

A lo largo de la historia del cine (de hecho, desde el principio), el score o música original ha sido esencial para construir relatos en cualquiera de los géneros posibles, destacando, quizá, en las narrativas de horror y ciencia ficción. Sin embargo, en cada uno se han creado piezas fenomenales.

Imagen ilustrativa de una orquesta en el estudio/Foto: Getty Images

Por ejemplo, en esta nota les ponemos una lista de los scores más intensos dentro de películas de terror (son una cosa brutal). Pero ahora, quisimos recuperar algunos de los scores más hermosos y bellos, específicamente en películas del siglo XXI.

Nota: En esta lista no encontrarán a Howard Shore con El señor de los anillos o John Williams con Harry Potter. ¿La razón? Simplemente buscamos cintas que no forman parte de franquicias súper populares y cuyos scores, con justa razón porque son bellísimos, incluso forman parte de la cultura popular.

Meme de cine / Foto: X

Mandy

Jóhann Jóhannsson

Las contribuciones de Jóhann Jóhannsson en el cine a través de la música es indescriptible. Antes de su inesperada muerte en 2018, colaboró con algunos de los más grandes directores como Denis Villeneuve, Garth Davis y Darren Aronofsky. Pero es uno de sus últimos trabajos el que lo trajo a esta lista… simplemente porque es bellísimo.

Hablamos del score que compuso para Mandy, una película de Panos Cosmatos de 2018 protagonizada por Nicolas Cage y Andrea Riseborough. Es una película de terror con elementos gore que cuenta una historia de amor: un viaje iniciático de un héroe para reencontrarse con la mujer que ama.

Nicolas Cage en ‘Mandy’ / Foto: RLJE Films

Mandy también es una historia de venganza, la cual viene cargada de mucha sangre y escenas alucinantes que la llevan a una dimensión completamente nueva dentro del género. Pero es su score, cortesía de Jóhann Jóhannsson, el que encierra la belleza del relato y sus protagonistas.

Además, Mandy fue el último trabajo de Jóhansson antes de morir. El compositor islandés se perfilaba como uno de los grandes nombres en la industria tras recibir dos nominaciones al Oscar por su trabajo musical en las películas The Theory of Everything y Sicario.

Pero insistimos en que es Mandy la que mejor explica su trabajo: experimental, y a la vez, descriptivo de un filme cuya historia no se puede leer, sino ver y escuchar para comprenderse en su totalidad. AQUÍ les dejamos la reseña completa de la película.

Mandy está disponible para compra y renta.

El viaje de Chihiro

Joe Hisaishi

No nos equivocamos ni exageramos al decir que las películas de Studio Ghibli son de las más hermosas en la historia del cine, dentro y fuera de la animación. Cada uno de sus filmes encierran una belleza que se percibe en el relato, los personajes, la animación y la música.

Y una de las más populares (y más taquilleras entre las producciones japonesas) es El viaje de Chihiro de Hayao Miyazaki, la cual nos cuenta la historia de una niña que durante una mudanza con sus padres, entra a un mundo de espíritus y dioses. Su objetivo es salir de ahí mientras se descubre a sí misma.

Ilustrativa de El viaje de Chihiro. Foto: Studio Ghibli.

Todo, absolutamente todo en esta película es perfecto, incluida la animación por compositing. Pero también es el score de Joe Hisaishi el que causa un enorme impacto entre la audiencia. Hisaishi es uno de los grandes colaboradores de Ghibli al participar en películas como Nausicaä del Valle del Viento, El castillo en el cielo, Mi vecino Totoro, Porco Rosso o La princesa Mononoke.

Una de las cualidades del score de Hisaishi en El viaje de Chihiro es que aún sin ver la película o no conocer nada de ella, las piezas musicales funcionan muy bien. Eso quiere decir que al acompañarse de la cinta, hacen una fusión perfecta entre las emociones que transmite de manera sonora y visual.

El viaje de Chihiro está disponible en Netflix.

Phantom Thread

Jonny Greenwood

Elegir el “mejor score” que Jonny Greenwood ha escrito para las películas de Paul Thomas Anderson es imposible. Se ha chutado la música de películas como There Will Be Blood o The Master, potenciando, de por sí, historias que son densas y abrumadoras.

Greenwood ha logrado capturar la esencia de los filmes del PTA en niveles bastante íntimos; lo que hacen sus composiciones es darle un sentido que conecta más a las audiencias con los personajes, de por sí complejos y muchas veces ajenos.

El hilo fantasma / Foto: Cortesía de Netflix

Pero lo que sí podemos decir es que su trabajo para Phantom Thread es el más hermoso de todo. Protagonizada por Daniel Day Lewis (en su última película antes de anunciar su retiro) y Vicky Krieps, Phantom Thread nos presenta a Reynolds Woodcock, un hombre severo en su rutina diaria que un día conoce a Alma, una mujer que parece romper ese rigor.

Pero la ruptura no viene de un romance, sino de una disposición total a la dependencia en la que Reynolds, un famoso modisto y diseñador, se encuentra. Él queda a a merced de una mujer que parece descuidada, pero no lo es. Vaya que no.

Hay muy poco de la película sin música, y las contribuciones de Greenwood se suman a la forma en la que PTA perfecciona su estilo visual con un cuento que parece no pertenecer a ningún tiempo. Y es así como se escucha y experimenta el trabajo de Greenwood.

Phantom Thread está disponible para compra y renta.

In the Mood for Love

Michael Galasso

Si enlistamos los scores más hermosos, entendemos que surgen de las historias más bellas, devastadoras, trágicas y maravillosas que revelan la experiencia humana y sus relaciones. En ese caso, de manera obligatoria, por aquí tenía que aparecer una de las películas de Wong Kar-wai.

Y no hay otra película más dulce y demoledora que In the Mood for Love del año 2000, protagonizada por Maggie Cheung y Tony Leung como dos personas tremendamente solitarias a pesar de vivir en pareja; y que en esa soledad, en el aislamiento, se encuentran para acompañarse y amarse.

‘In the Mood for Love’ de Wong Kar-wai / Universal Pictures

Se trata de un amor que no corresponde al espacio, ni a sus principios, ni a una idea de venganza. Lo que sienten es tan puro y tan necesario para ambos, que sólo trasciende en el tiempo. El score de Michael Galasso es fenomenal porque logra apuntar a la perfección todas esas notas que separan a los protagonistas, pero haciendo visible el amor que los conecta.

También, una de las canciones más bonitas de In the Mood for Love llegó a nosotros gracias a Shigeru Umebayashi con “Yumeji’s Theme” de la cinta Yumeji de 1991 de Seijun Suzuki. Saquen los pañuelos porque todo en esta cinta los hará llorar.

In the Mood for Love está diasponible en MUBI.

Brokeback Mountain

Gustavo Santaolalla

Uno de los mejores músicos que tenemos en América Latina es Gustavo Santaolalla, quien se ha proyectado en el plano internacional como compositor de scores de algunas de las películas más importantes del siglo XXI como sus colaboraciones con Alejandro González Iñárritu, e incluso, el score de videojuegos como The Last of Us (con todo y la adaptación a la televisión) y muchos más.

Y de entre todos sus trabajos, el más bello es el que creó para Brokeback Mountain de Ang Lee de 2005 con el protagónico de Heath Ledger y Jake Gyllenhaal como los vaqueros Ennis del Mar y Jack Twist, quienes en los 60 se enamoran mientras cuidan unas ovejas en la montaña de Brokeback.

Imagen de ‘Brokeback Mountain’ / Foto: Universal Pictures

La historia es devastadora a partir de la imposibilidad de los protagonistas de vivir su amor, y eso es justamente lo que refleja el score de Santaolalla: piezas cargadas de amor que sólo se pueden sentir, no vivir. Todo esto inspirado enla guitarra de Atahualpa Yupanqui, uno de los compositores argentinos más destacados en la historia.

Gustavo Santaolalla se llevó un Oscar a Mejor Score. Creemos que el éxito de esta composición parte también de que el músico argentino jamás vio Brokeback Mountain como un “romance gay”, sino como una historia de amor universal con la que todos podemos conectar. Y vaya que la música lo refleja.

Brokeback Mountain está disponible en Disney+.

Amélie

Yann Tiersen

La filmografía francesa es una de las más extensas y conocidas en todo el mundo. Pero aquí nos atrevemos a decir que hay una película, específicamente del siglo XXI, que nos hizo amar todo lo relacionado con la cultura del país francés.

Y esa es Amélie de Jean-Pierre Jeunet de 2001. Es una película que de alguna manera se convirtió en un fenómeno de la taquilla, y de hecho, es una de las producciones francesas que más ha recaudado en el mundo, además de recibir críticas positivas (y hasta la fecha es considerada de culto).

Imagen de ‘Amélie’ / Foto: Miramax

Amélie está protagonizada por Audrey Tautou como Amélie Poulain, una chica solitaria que vive en París, y que tras enterarse de la muerte de Lady D, encuentra una cajita llena de recuerdos de un hombre, escondida unos 40 años antes. Al momento de reencontrar al sujeto con la caja, ve su cara de felicidad… y Amélie se pone en marcha para hacer feliz a la gente.

Mientras sucede todo esto, la protagonista se enamora del misterioso hombre de las fotografías. El mundo de Amélie parece mágico, pero es gracias a sus acciones, no por elementos de fantasía. Sin embargo, la excepción a esto es la narrativa de Jeunet y la música de Yann Tiersen, un multinstrumentista francés.

Amélie está disponible para compra y renta.

Orgullo y prejuicio

Dario Marianelli & Jean-Yves Thibaudet

¿Podemos coincidir aquí mismo que la adaptación fílmica de Orgullo y prejuicio de Joe Wright es perfecta? No decimos que la película sea mejor que el libro de Jane Austen, porque por más bella que sea la cinta, nunca podrá superar a la obra original. Pero lo que hizo Wright junto a Keira Knightley y Matthew Macfadyen fue… perfecto.

Orgullo y prejuicio nos cuenta la historia de Elizabeth Bennet, la segunda hija de una familia de clase media que se caracteriza por ser inteligente y elocuente. Durante un baile conoce a Fitzwilliam Darcy, quien forma parte de una de las familias más adineradas de la época. Tienen una relación complicada al inicio, pero se enamoran en contra de muchos preceptos socioeconómicos y culturales de la época.

Keira Knightley y Matthew Macfadyen en ‘Orgullo y Prejuicio’ / Foto: Prime Video

Hay varios aspectos del filme que son muy destacados además del guion como la fotografía de Roman Osin o el vestuario de Jacqueline Durran (creó la mayoría de las piezas a mano). Pero es el score de Dario Marianelli uno de los aspectos que más resaltan hasta ahora, y sin duda, uno de los más bellos entre las producciones de época del siglo XXI.

Esta fue la primera colaboración entre Marianelli y Joe Wright, y fue la primera nominación al Oscar para el músico, quien después se llevó el premio de la Academia por Atonement y otra nominación por Anna Karenina (todas protagonizadas por Knightley). El piano corrió a cargo del francés Jean-Yves Thibaudet.

Orgullo y prejuicio está disponible en Max.

El secreto de sus ojos

Emilio Kauderer y Federico Jusid

Tomando lo que mencionamos con Amélie sobre las filmografías de un país, en el caso de Argentina sucede algo similar. Su catálogo es enorme, variado, impresionante e internacional, pero si hemos de mencionar una película representativa del siglo XXI, esa sería El secreto de sus ojos.

Dirigida por José Campanella y protagonizada por el siempre genial Ricardo Darín y Soledad Villamil, El secreto de sus ojos es un thriller policiaco que se construye a partir de la memoria de un detective que se vio obligado a dejar abierto un caso: la brutal muerte de una joven mujer casada en manos de su amante.

Imagen de ‘El secreto de sus ojos’ / Foto: Sony Pictures

Hay un montón de capas en esta historia que nos llevan a la vida íntima de la víctima, el pasado del asesino, la soledad del detective y el amor entre él y la fiscal en turno. Todo construye un filme que, además, tiene uno de los mejores plot twist que hemos visto. En verdad es una locura (tanto así, que obviamente Hollywood se armó un remake que no le llega ni a los talones).

Y para sostener la enorme historia de El secreto de sus ojos, está el score de Federico Jusid y Emilio Kauderer, el cual es melancólico a la vez que puede llegar a ser aterrador, sobre todo cuando hablamos de la fuerte carga política de la película relacionada con la corrupción.

El secreto de sus ojos está disponible en Disney+.

El tigre y el dragón

Tan Dun

Esta es la segunda película dirigida por Ang Lee que aparece en este listado. Lo cual nos revela que el cineasta taiwanés sabe elegir bastante bien a su equipo de producción. Y de hecho, El tigre y el dragón se estrenó antes que Brokeback Mountain (en el 2000 para ser exactos).

El tigre y el dragón está protagonizada por Chow Yun-fat, Michelle Yeoh y Zhang Ziyi, y nos lleva a los años 1600 (aquí no suena ninguna salsa) con dos maestros de las artes marciales y una joven adinerada que en secreto ha entrenado con una malvada guerrera. Ella desea vivir aventuras fuera de la rutinaria vida que le espera en la corte, sobre todo después de enamorarse de un bandido.

Michelle Yeoh en ‘El tigre y el dragón’ / Foto: Columbia Pictures

Las técnicas que los tres ejecutan son superiores frente a otras enseñanzas de las artes marciales, lo cual les ha dado cualidades en sus movimientos y fuerza que parecen imposibles. Y por eso, las coreografías del filme es uno de los puntos más brillantes e impresionantes, cortesía de Yuen Woo Ping, a quien recordamos bastante bien por haber sido responsable de The Matrix.

El score de Tan Dun es lo que potencia la historia, la cual es bastante poética, pero sobre todo las coreografías y escenarios. El compositor chino se llevó un Oscar en Mejor Score, el cual se sumó a los otros tres premios de la Academia (entre sus 10 nominaciones).

El tigre y el dragón está disponible para compra y renta.

Up

Michael Giacchino

Sabemos que el score de Michael Giacchino para Up, sobre todo la pieza de “Married Life” es una de las que más usan en redes sociales para musicalizar videos de todo tipo. La hemos escuchado hasta el cansancio… pero eso no nos importa porque entendemos que quizá la razón por la cual es tan popular, es porque es maravillosa.

Y es maravillosa porque esa parte y otras encajan a las perfección con esta historia animada de Pixar dirigida por Pete Docter (actual líder de la empresa). Up tiene como protagonista al señor Fredricksen, una persona de la tercera edad que tras perder a su esposa, hastiado de los cambios a su alrededor, decide cumplir el sueño de ambos: llevar su casa a las Cataratas del Paraíso.

Imagen de ‘Up’ de Pixar / Foto: Pixar

Pero por accidente, no va solo. Lo acompaña un niño explorador llamado Russell, y durante el recorrido, se encuentran con un perro encantador, Dug, y un ave exótica que responde al nombre de Kevin. Este grupo diverso y aparentemente poco funcional, responde a su manera a los vínculos que se crean considerando las adversidades y los retos.

Para muchos, Up es la mejor película de Pixar y “Married Life” es una de las canciones más potentes. Empieza alegre mientras nos revelan la vida de Carl con Ellie, el paso de los años, las tristezas, las fallas del cuerpo y el adiós. Y así es como pasa a una parte mucho más suave en la que el protagonista descubre que nunca está solo, y que muchas personas en nuestras vidas representan una aventura y viceversa… con su permiso, nos vamos a llorar un rato.

Up está disponible en Disney+.

MENCIONES ESPECIALES

The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford de Nick Cave & Warren Ellis

Carol de Carter Burwell

The Midnight Sky de Alexandre Desplat

The Fountain de Clint Mansell

