Gene Simmons defiende a Emily Armstrong, nueva vocalista de Linkin Park, de las críticas

Lo que necesitas saber: En una reciente entrevista, Gene Simmons defendió a Emily Armstrong, nueva vocalista de Linkin Park, de las críticas por la Cienciología.

No tiene ni un mes que se anunció a Emily Armstrong como la nueva vocalista de Linkin Park, y vaya que a la cantante le ha llovido sobre mojado. Sobre todo por sus supuestos nexos con la Cienciología y el haber apoyado a Danny Masterson en su juicio por abuso sexual.

Como les contamos en ese entonces (por acá les dejamos el chisme completo en caso de que no lo hayan visto), Cedric Bixler, de The Mars Volta, y su esposa, Chrissie Carnell-Bixler, señalaron a Emily Armstrong luego de que Linkin Park la presentara formalmente como su nueva vocalista.

Mike Shinoda y Emily Armstrong tocando con Linkin Park/Foto: Getty Images

Emily Armstrong se envolvió en una controversia luego de convertirse en la nueva vocalista de Linkin Park

“La nueva cantante de Linkin Park es una ciencióloga incondicional que apoyó a un violador serial convicto tanto dentro como fuera de los tribunales”, escribió Carnell-Bixler al señalar a Emily Armstrong de estar ligada al culto de la Cienciología.

La noticia no cayó en gracia de muchos fans de Linkin Park, quienes de buenas a primeras compararon Armstrong con Chester Bennington, antiguo vocalista de la banda y quien se suicidó en julio de 2017 tras lidiar con una profunda depresión.

Chester Bennington falleció en julio del 2017/ Foto: Getty.

Sobre todo por sus nexos con la Cienciología y el actor Danny Masterson

Especialmente muchos se fueron contra Emily Armstrong por haber defendido a Danny Masterson, actor acusado de abuso sexual, y concordaron en que la filosofía de Armstrong no era para nada algo que se debiera relacionar con Chester, pues el músico fue víctima de dicho delito cuando era niño.

Aunque el regreso de Linkin Park se ha visto opacado por todo este escándalo, parece que no todos están en contra de Emily Armstrong (que por cierto hasta ahora no se ha deslindado de sus nexos con la Cienciología). Tal cual es el caso de Gene Simmons.

Gene Simmons salió en defensa de la nueva vocalista de Linkin Park. Foto: Getty Images

Aunque parece que también tiene a gente que la apoya de manera pública

En una reciente entrevista con Forbes, el bajista de KISS dijo que escuchó y vio algunos videos donde parecía que Emily Armstrong era la persona indicada para ocupar el micrófono en la nueva etapa de Linkin Park (donde hasta habrá un nuevo disco y gira).

“La nueva cantante femenina, genial. Ella encaja en la banda. Suena genial y buena suerte para ellos. La vida es corta. Sal y vívela, disfrútala. Linkin Park tiene fans, quieren escuchar las canciones y la música. ¿Por qué no?”, dijo el cantante de 75 años.

Foto: Getty Images

Y uno de ellos es Gene Simmons, vocalista de KISS

“Hay bandas que hacen giras… muchas bandas que apenas tienen miembros originales o ningún miembro original. La gente quiere escuchar esas canciones”, aseguró Simmons que bien sabe de eso de cambios de alineación en las bandas, pues en KISS él fue testigo de eso en varias ocasiones.

Si las palabras de aliento no fueran suficiente, Gene Simmons también se tomó el tiempo de defender a Armstrong por sus supuestos nexos con la religión de la Cienciología, y dijo que básicamente ella puede creer en lo que quiera como todos los demás.

Gene Simmons también dijo que los fans de Linkin Park darán la razón sobre la incorporación de Emily Armstrong. Foto: Getty Images

Quien dijo que Emily Armstrong puede creer en lo que ella quiera

“Sé todo sobre Cienciología. Estudié a L. Ronald Hubbard, los thetanes y la energía que quedó cuando se creó el universo, que todos tenemos ‘theta’ dentro de nosotros. Lo entiendo. Entiendo y he leído profundamente sobre eso”, dijo el vocalista de KISS.

“No soy un seguidor, pero buena suerte. La vida es corta. Que crea lo que quiera, adore a una roca o a un extraterrestre, lo que sea que le guste”, dijo antes de defender a Emily por creer en algo como miles de personas creen en Jesucristo.

Emily Armstrong es la nueva vocalista de Linkin Park. Foto: Getty Images

Y al final serán los fans quienes decidan si su nuevo rol en Linkin Park fue una buena idea

Gene Simmons también mencionó en esa entrevista que al final los fans serán los que decidan si la decisión de traer a la cantante de Dead Sara fue una buena idea, pues son esas personas más allá de internet las que hacen que las cosas sucedan.

Seguramente las palabras del líder de KISS no quedarán en el aire y no tardarán en crear polémica. Sobre todo porque, como les mencionamos, esa religión de la Cienciología tiene sus cosas bien cuestionables. Y no lo decimos nosotros, sino exmiembros como Cedric Bixler y Chrissie Carnell-Bixler.

Chrissie Bixler fue abusada sexualmente por Danny Masterson. Foto: Chrissie Bixler (Instagram)

¿Veremos a Emily Armstrong con Linkin Park en México?

¿Será que el apoyo público de Gene Simmons ayudará a Emily Armstrong a crear empatía entre los demás fans de Linkin Park? ¿O ella sola demostrará que fue la decisión correcta para Mike Shinoda y compañía? No lo sabemos, pero esperamos pronto conocer esas respuestas (y que se haga el anuncio de Linkin Park en México)….

Publicado en Sopitas MX.

Relacionado