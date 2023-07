Lo que necesitas saber: ¡Se vienen conciertos en San Antonio muy especiales! Pop, rap, rock alternativo y muchos más géneros con bandas legendarias.

La segunda mitad del año se podrá bue-ní-si-ma con la agenda de conciertos en San Antonio. La cartelera está llena de viajes a la nostalgia y bandotas que tienes que ver si lo tuyo es vivir para la música.

Échale un ojo a este surtido rico de conciertos en San Antonio para la segunda mitad del 2023.

JULIO

Air Supply

Foto: Getty Images

¡Hora de ponernos romanticones! Esta icónica banda ya tiene sus años bien recorridos y son las voces detrás de “Even the Nights Are Better” o “Making Love Out of Nothing at All“. ¡Perfectas para cantarle al oído a esa persona especial!

¿Cuándo? Domingo 23 de julio | 7:30pm.

¿Dónde? H-E-B Performance Hall | 100 Auditorium Cir, San Antonio, TX 78205 | Boletos en reventa oficial aquí.

Alicia Keys

This gir is on fire! Nada como disfrutar del verano con el vozarrón de esta reina en un concierto en San Antonio. ¡Agárrense! Porque se echa sus rolas más famosas y otras joyitas ocultas del repertorio.

¿Cuándo? Lunes 24 de julio | 8pm.

¿Dónde? Moody Center | 2001 Robert Dedman Dr, Austin, TX 78712 | Boletos aquí.

Yellowcard

Foto: Getty Images

¡El pop punk sonará duro en este concierto en San Antonio! Esta agrupación legendaria está celebrando dos décadas del álbum Ocean Avenue con tremenda parranda. ¿Te la vas a perder?

¿Cuándo? Miércoles 26 de julio | 7pm.

¿Dónde? Stubb’s Waller Creek Amphitheater | 801 Red River St, Austin, TX 78701 | Boletos aquí.

Lil Baby

Este rapero prenderá la fiestota primero en Houston y luego nos reventará con un concierto más en San Antonio. Dominique —su nombre real— viene acompañado de algunos amigos interesantes, ¡espera sorpresas!

¿Cuándo? Viernes 28 de julio | 7pm.

¿Dónde? Moody Center | 2001 Robert Dedman Dr, Austin, TX 78712 | Boletos aquí.

AGOSTO

Manchester Orchestra y Jimmy Eat World

Foto: Getty Images

“It just takes some time, little girl, you’re in the middle of the ride”. ¿Quién se la sabe? Gracias al cielo estaremos justo en medio de estas dos eminencias de rock alternativo. ¡Imperdible!

¿Cuándo? Martes 8 de agosto | 6:30pm.

¿Dónde? Moody Amphitheater | 1401 Trinity St, Austin, TX 78701 | Boletos aquí.

Simple Plan y Sum 41

¿Dónde están sus gorras al revés? Estas dos bandotas nos dieron decenas de canciones para hacerle al skate y sentirnos “únicos y diferentes” en la adolescencia. ¿Quién quiere revivir esos años de oro?

¿Cuándo? Viernes 11 de agosto | 7pm.

¿Dónde? Germania Insurance Amphitheater | 9201 Circuit of the Americas Blvd, Austin, TX 78617 | Boletos aquí.

Porter

Foto: Instagram @porteroficial

Luego de pasar por Houston esparciendo rocksito mexicano, ¡será el turno de San Antonio! Afina esa garganta porque los aguditos impecables de David Velasco son inigualables.

¿Cuándo? Viernes 11 de agosto | 8pm.

¿Dónde? Paper Tiger | 2410 N St Mary’s St, San Antonio, TX 78212 | Boletos en reventa oficial aquí.

Los Bunkers

Olvídate de andar bailando solo, este grupo de chilenos es garantía para armar la fiesta con los amigos. El mes pasado nos regalaron una nueva rolita desde su último álbum en el 2020, así que espera el debut en vivo.

¿Cuándo? Jueves 17 de agosto | 8pm.

¿Dónde? Aztec Theatre | 104 N Saint Marys St, San Antonio, TX. | Boletos aquí.

SEPTIEMBRE

PVRIS

Foto: Getty Images

Arrancamos el mes con una mezcla de guitarras y un poco de beats al estilo electrónico. Lynn Gunn está en su mero elemento con el nuevo álbum de la banda y es todo un sueño verla —y escucharla— en directo. Además, ¡Poppy se une a este concierto en San Antonio!

¿Cuándo? Viernes 1 de septiembre | 7pm.

¿Dónde? Aztec Theatre | 104 N Saint Marys St, San Antonio, TX. | Boletos aquí.

SWANS

¿Algún fan del rock experimental? ¡Este será un concierto en San Antonio histórico! Desde 1982 Michael Gira y compañía nos han regalado verdaderas obras de arte que en vivo te dejan con la boca abierta.

¿Cuándo? Domingo 3 de septiembre | 8pm.

¿Dónde? Paramount Theatre Austin | 713 Congress Ave., Austin, TX 78701 | Boletos aquí.

Caifanes

Foto: Getty Images

¡Pongan Caifanes! A la agenda de conciertos en San Antonio le hacía falta estos maestrazos. Caifanes sabe cómo dar un show que satisfaga a todos, pasando por rolones como “La negra Tomasa”, “Viento”, “Aquí no es así”, entre otras. Y, claro, no falta el discurso social que enchina la piel.

¿Cuándo? Viernes 8 de septiembre | 9pm.

¿Dónde? Aztec Theatre | 104 N Saint Marys St, San Antonio, TX. | Boletos aquí.

Drake y 21 Savage

It’s All A Blur Tour celebra la obra maestra que crearon estos genios. Her Loss se escuchará fuerte para todos esos que aman un poco de buen rap. AQUÍ te contamos más sobre su trabajo en conjunto.

¿Cuándo? Lunes 11 y martes 12 de septiembre | 8pm.

¿Dónde? Moody Center | 2001 Robert Dedman Dr, Austin, TX 78712 | Boletos aquí y aquí.

Movements

Foto: Instagram @movementsofficial

Desde California llegarán estos cuatro amigos a poner orden con un concierto en San Antonio. ¿A quién se le antoja un poco de post-hardcore? En agosto estrenarán RUCKUS!, un nuevo álbum que promete volarnos la cabeza.

¿Cuándo? Miércoles 13 de septiembre | 6pm.

¿Dónde? Emo’s Austin | 2015 E Riverside Dr, Austin, TX 78741 | Boletos aquí.

Yo La Tengo

Esta agrupación de indie rock podrá parecer de bajo perfil pero, entre los conocedores, ya se considera una banda de culto. Rolas tranquilitas y otras más movidonas te darán una experiencia completamente nueva.

¿Cuándo? Viernes 15 y sábado 16 de septiembre | 8pm.

¿Dónde? The Mohawk | 912 Red River, Austin, TX, 78701 | Boletos aquí y aquí.

Pearl Jam

Foto: Getty Images

¡El gran Eddie Vedder todavía tiene pila para rato! ¿Por qué no aprovecharla con un concierto en San Antonio? El año pasado lanzaron Gigaton (Tour Edition), un nuevo álbum para afianzar a sus fans y ya queremos oírlo en vivo.

¿Cuándo? Lunes 18 y martes 19 de septiembre | 7:30pm.

¿Dónde? Moody Center | 2001 Robert Dedman Dr, Austin, TX 78712 | Boletos aquí y aquí.

Ambar Lucid

Esta chica de sólo 22 años le ha puesto horas de trabajo y esfuerzo a su música. ¡Y se nota! Ambar nos da una propuesta fresca en spanglish que refleja sus raíces mexicanas y dominicanas. Si te sobran $20 dolaritos lánzate a verla. ¡Pura garantía!

¿Cuándo? Miércoles 27 de septiembre | 8pm.

¿Dónde? Antone’s Nightclub | 305 E 5th St., Austin, TX 78701 | Boletos aquí.

Wilco

Foto: Instagram @wilco

El año pasado remasterizaron el Yankee Hotel Foxtrot, un discazo que les mereció bastante reconocimiento. ¡Ahora regresan con un concierto en San Antonio! Aparta tu boleto porque seguramente será épico.

¿Cuándo? Viernes 29 de septiembre | 7:30pm.

¿Dónde? Moody Amphitheater | 1401 Trinity St, Austin, TX 78701 | Boletos aquí.

Depeche Mode

¿Quién ya quiere escuchar algunas rolas del Memento Mori? Una de las mejores bandas de la década de los 80 está haciendo un gran regreso honrando al gran Andy Fletcher. Un concierto en San Antonio un poco agridulce, pero imperdible.

¿Cuándo? Viernes 29 de septiembre | 7:30pm.

¿Dónde? Moody Center | 2001 Robert Dedman Dr, Austin, TX 78712 | Boletos aquí.

The Postal Service & Death Cab For Cutie

Foto: Getty Images

Un concierto como este en San Antonio sólo podía ocurrir una vez en la vida. Estas dos grandes bandas son leyenda para los amantes del rock independiente. El buen Ben Gibbard le dio vida a ambas y verlas juntas será épico. ¿Lo malo? Está agotado, pero queda esperanza de que se liberen boletos.

¿Cuándo? Sábado 30 de septiembre | 8pm.

¿Dónde? Germania Insurance Amphitheater | 9201 Circuit of the Americas Blvd, Austin, TX 78617 | Boletos aquí.

OCTUBRE

Thundercat

EL poderosísimo bajo de Stephen es algo que tienes que escuchar en vivo, sí o sí. Su ritmo es tan bueno que ha ganado dos Premios Grammy, así que es un concierto en San Antonio que no te puedes perder.

¿Cuándo? Martes 24 de octubre | 7pm| Stubb’s Waller Creek Amphitheater | 801 Red River St, Austin, TX 78701 | Boletos aquí.

Segunda fecha: Domingo 28 de octubre | 7pm | Aztec Theatre | 104 N Saint Marys St, San Antonio, TX. | Boletos aquí.

KISS

Foto: Getty Images

¡Prepara el maquillaje! Esta bandota está dando su última gira por el mundo y un concierto en San Antonio no podía faltar. ¡Estamos hechos para amar a Kiss por siempre! ¿Y tú?

¿Cuándo? Domingo 29 de octubre | 7:30pm.

¿Dónde? Moody Center | 2001 Robert Dedman Dr, Austin, TX 78712 | Boletos en reventa oficial aquí.

NOVIEMBRE

Aerosmith

El verdadero rock llegará por una noche a un concierto en San Antonio. Steven Tyler y compañía darán un showzaso en compañía de The Black Crowes, otra banda que no te puedes perder.

¿Cuándo? Miércoles 1 de noviembre | 7pm.

¿Dónde? AT&T Center | 1 AT&T Center Parkway, San Antonio, TX 78219 | Boletos aquí.

alt-J

Foto: Instagram @unrealaltj

¡Se cumplen diez añotes de An Awesome Wave! El disco debut que los colocó en el radar de muchos y, hasta les hizo ganar un Premio Mercury en el 2012, sonará en este concierto en San Antonio para celebrar el aniversario. ¡OJO! Mañana salen los boletos a la venta.

¿Cuándo? Jueves 9 de noviembre | 7pm.

¿Dónde? Stubb’s Waller Creek Amphitheater | 801 Red River St, Austin, TX 78701 | Boletos aquí.

¡OJO! Nuestra agenda de conciertos en San Antonio se irá actualizando continuamente, así que no olvides echarle un ojo de vez en cuando.

