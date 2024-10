Lo que necesitas saber: Tenemos rolas geniales de Ringo Starr, Sophie Ellis-Bextor, FKA Twigs, Alfie Templeman, Bon Iver y más...

Y ya se armó el refresh musical del finde y acá en las canciones de la semana por Sopitas.com les traemos nuestras rolas favoritas de los recientes días.

Aquí las canciones de la semana

Y mientras leen los detalles de cada lanzamiento, les dejamos aquí nuestra playlist de canciones de la semana que vamos actualizando cada viernes para que encuentren su canción fav y refresquen sus listas.

Ringo Starr – “Time On My Hands”

Últimamente, muchos artistas pop (Beyoncé, Lana Del Rey, etc) han dejado ver sus ganas de entrarle al country. Pero no veíamos venir que un exBeatle se uniría a la tendencia…

Ringo Starr nos sorprende ahora con “Time On My Hands”, una canción de sonido nostálgico que habla sobre perder el amor de esa persona que pensabas estaría contigo para siempre.

Este sencillo llega como adelanto del disco Look Up (se lanza el 10 de enero), que será el experimento de Ringo en el country y que contará con colaboraciones de Billy Strings, Molly Tuttle, Lucius, Alison Krauss, T Bone Burnett y más.

Mk. Gee – “Rockman”

El 2024 puede ser considerado el año en el que Mk. Gee consagró su proyecto musical. Es verdad que no ha llegado a una audiencia masiva, pero el foco se pone cada vez más en él, al grado de que se le está considerando como uno de los artistas que está reivindicando la música hecha con guitarras.

Michael Gordon –su verdadero nombre– se une ahora a las canciones de la semana con “Rockman”, una canción que amarán los fans de The Police (hay una influencia de Sting muy marcada en la voz) y los más nostálgicos del soft rock/new wave de los 80.

Aquí te contamos más de Mk. Gee para que te adentres en su proyecto.

Bon Iver – “Things Behind Things Behind Things”

Llegó un nuevo EP de Bon Iver con tres canciones fascinantes, melancólicas, pegadoras. De esas que solo Justin Vernon puede escribir y hacerlas geniales con solo con su voz, guitarra acústica y leves detalles adicionales; como si el For Emma Forever Ago reviviera un poco.

Nuestra canción favorita del EP Sable es “Things Behind Things Behind Things”. ¿Alguna vez se han mirado al espejo reflexionando sobre sí mismos y las cosas que han hecho?

Ya saben, como una infinita introspección de la vida en la que rascas más y más adentro, recordando una cosa tras otra, desde los aciertos hasta los errores. Pues de eso va este temazo que deben escuchar a la de ya.

Alfie Templeman – “Dirty Laundry”

Alfie Templeman merece más reconocimiento del que tiene, porque realmente es un compositor pop de alto nivel. Este rollito indie-pop de toques funky y new wave es genial… y su reciente canción, “Dirty Laundry”, es la prueba.

Lo mejor es que es una canción verdaderamente catchy que se inspira en algo tan cotidiano de la vida cómo el hecho de ser una persona desordenada y cómo eso puede afectarnos. Lindo tema, eh…

Sophie Ellis-Bextor – “Freedom Of The Night”

En este 2024, Sophie Ellis-Bextor experimentó un revival importante de su canción “Murder On The Dancefloor” gracias a la película Saltburn (aquí nuestra entrevista con Sophie por ello). Pero si algo queda claro, es que Sophie tiene mucho por ofrecer más allá de aquel hit clásico.

Y aquí, en las canciones de la semana, les traemos el temazo para el bailazo con “Fredom Of The Night”, que rescata la esencia disco-dance de la británica con algunos toques technopop y un solo de guitarra bastante cool.

Agárrense que veremos a Sophie Ellis-Bextor en el Corona Capital 2024 y seguro se arma una buena fiesta.

Father John Misty – “She Cleans Up”

Pinta para que el nuevo disco de Father John Misty sea una joya que rompa un poco con ese tinte folk que enamoró a muchos fans desde Fear Fun o I Love You, Honeybear. El disco Mahashmashana llegará el 22 de noviembre próximo y tenemos un nuevo adelanto con la canción “She Cleans Up”.

Si les gusta el blues rock estilo boogie de antaño, bueno, este tema es para ustedes totalmente. Demasiado flow a través de una línea de guitarra divertida y que te hará bailar sí o sí.

FKA Twigs – “Perfect Stranger”

La combinación perfecta de dark R&B con un beat de electrónica minimalista que después rompe en puro baile. FKA Twigs nos acaba de entregar una canción ideal sobre salir a bailar, coquetear y tener un encuentro casual con ese extraño que te gustó… pero hasta ahí.

No es de a fuerza enamorarse; también se vale solo divertirse. Esta rola llega como un adelanto más del disco Eusexua, el cual se lanzará el 24 de enero del 2025. Así que arrancaremos el año con un gran disco (o al menos eso creemos por lo que los sencillos lanzados muestran).

Chromes – “Imaginary World”

Chris Wolstenholme no se va de Muse, pero está aprovechando el tiempo que la banda no toca para echar a andar su nuevo proyecto solista llamado Chromes. Y de entrada, suena interesante esta nueva canción llamada “Imaginary World”.

Difícil establecer un solo estilo. Hay algunos tintes pop-punk, pero también hay arreglos de sintetizadores que de repente rememoran a los himnos de rock de estadio de los 80. Y cuando llega el coro, se siente esa influencia de los épicos coros de palabras alargadas muy al estilo Muse. También muy romántica la rola.

Chromes lanzó también “The Good Life”, balada de piano más tranquila y que también deben echarle una escuchada.

Daniel Quién – “La rareza”

¿Se imaginan un boleto estilo Juan Gabriel con ondita indie e instrumentación influenciada por The Beatles? Combinación interesante, por supuesto. Y si tienen curiosidad sobre cómo sonaría algo así, entonces deben escuchar “La rareza”, la nueva canción de de Daniel Quién.

Abusados con el disco Nostalgia banda que lanzará pronto, ya que será un material que promete capturar la esencia de las baladas románticas de los años 70 con varios estilos como el indie-pop, el rock, entre otros.

Menciones honoríficas en las canciones de la semana

070 Shake – “Winter Baby/New Jersey Blues”

Chelsea Wold – “Place In The Sun”

Now Ex – “Words I’d Never Send”

Pájaros Vampiro – “TOC”

Patrick Watson ft November Ultra – “Silencio”

Los discos imperdibles

Japandroids – ‘Fate & Alcohol’

Este 2024 nos ha quitado proyectos como black midi, NOFX y Rage Against the Machine (una vez más) y ahora, los canadienses de Japandroids se despiden con Fate and Alcohol, su último disco de estudio.

El dúo compuesto por Brian King (guitarra, voz) y Dave Prowse (batería, voz) comenzó en 2009 una discografía breve pero sólida, con un sonido garage crudo y distorsionado que pronto captó la atención global.

Hoy, con su cuarto disco de estudio en 15 años, el dúo llegan a su fin. Aquí la reseña de su último disco. Hasta siempre, queridos Japandroids.

Jerry Cantrell – ‘I Want Blood’

Jerry Cantrell, el maestro de los riffs melancólicos y la voz rasposa de apoyo de Alice in Chains, está de vuelta con I Want Blood, su primer disco en solitario desde Brighten (2021). Este es un viaje sonoro a lo más obscuro del grunge, con una sensación noventera ineludible que se siente potente y tiene bases de rock clásico y hasta stoner rock.

Olvidémonos del rollo más bluegrass que experimentó en Brighten, ya que Cantrell vuelve a sus raíces grungeras en este nuevo disco. Imagina una mezcla entre el sonido pesado directo y pesado de Boggy Depot (1998) y las atmósferas pesadas de Degradation Trip (2002), con riffs densos, melodías que se te clavan en el cerebro y la inconfundible voz de Jerry. Este es el disco de Jerry Cantrell que mejor engloba su carrera solista. Aquí la reseña.

Publicado en Sopitas MX.

Relacionado