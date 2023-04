Zelda hizo un llamado: “Link, debes buscarme”. Una frase que a más de uno le enchinó la piel con el lanzamiento del nuevo tráiler de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, juego para Nintendo Switch que se estrenará el próximo 12 de mayo.

Pasaron seis años para que la secuela de Breath of the Wild apareciera en la consola de Nintendo -originalmente programado para 2022- y ahora que estamos a menos de un mes de su llegada la compañía japonesa lanzó un video de tres minutos y medio -quitando logos y algunas pausas- en los que abunda la oscuridad.

Después de convertirse en héroe de Hyrule y reencontrarse con Zelda, parecía que la paz abundaría en la región, sin embargo, Ganon volverá para ponernos en aprietos a través del protagonista de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Captura de pantalla del tercer tráiler de ‘The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom’ a menos de un mes de su lanzamiento.

¿Qué hace especial a The Legend of Zelda?

Definitivamente la historia: The Legend of Zelda, desde aquel videojuego donde utilizamos la espada y el escudo por primera vez en el NES, es un título que nos deja pegados a la pantalla durante varias horas.

Pasar toda la tarde disfrutando del juego en la sala, tu cuarto o -gracias Nintendo por darnos una consola que en segundos se vuelve portátil- como copiloto en el auto, requiere de diversas misiones y habilidades que nos hagan encarnar en la piel de Link. Todo indica que se logrará.

Foto: Captura de pantalla del tráiler de ‘The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom’

El ya emblemático planeador nos transportará por los aires e islas flotantes de Hyrule. Por su parte, una mezcla de habilidades, armas, vehículos y herramientas nos ayudarán a lograr nuestros objetivos: acabar cada misión, disfrutar de la historia y sacar la adrenalina derrotando a quienes se crucen en el camino.

¿The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom se convertirá en el mejor lanzamiento de este 2023? Está por verse pero definitivamente llega con una propuesta prometedora.

Ve arreglado tus joycon, si aún no la tienes puedes armarte una nueva consola y prepara la colección de figuras porque las vas a necesitar en unos días.

Ojo con cargar tus dispositivos en los enchufes de espacios públicos.