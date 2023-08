La comunidad que practica karate en México explotó en redes sociales tras varios audios que revelaron la agresión física y psicológica que sufrió una mujer por parte de otro karateka mexicano.

Se trata de Alejandra Martínez. Una joven originaria de Michoacán, quien desde el año 2017 dejó su familia para vivir con su expareja sentimental en Ciudad de México.

Durante poco más de cuatro años, Alejandra mantuvo una relación con Eric ‘N’. Un karateka mexicano que pasó de ser su Sensei a convertirse en su novio y, posteriormente, en su presunto agresor.

A través de varios audios —bastante explícitos— se puede escuchar presuntamente a Eric ‘N’ amenazar, golpear y humillar a Alejandra, quien a pesar del riesgo de la situación, se atrevió a grabar lo ocurrido y reportarlo ante la JKA.

Bueno, antes de seguir el hilo de todo este papelón. Debemos saber primero qué es, en dónde entra y cuál fue la postura de la Japan Karate Association. Verás, la JKA es una organización a nivel internacional que rige a las y los karatekas de todo el mundo.

Para que te des una idea, la JKA se encuentra presente en todos los países donde se practica el karate y regula todas y cada una de las actividades que se realizan en los dojos.

De hecho, la ciudad de Los Ángeles tiene sus propios dojos que también están afiliados a la JKA.

En el caso específico de México, existen dos divisiones de la JKA. Una liderada por el Sensei Gabriel Damián Zamacona y otra que dirige el Sensei Juan Manuel Mondragón.

A pesar de contar con las mismas obligaciones y derechos ante la JKA Japón, los dirigentes de ambas organizaciones respondieron de forma muuuuy distinta.

Mientras que en el caso de la JKA de Gabriel Zamacona el Sensei condenó la agresión hacia Alejandra Martínez y se manifestó en contra de la violencia de género; la JKA de Juan Manuel Mondragón se limpió las manos e incluso ha permitido que el presunto agresor participe en eventos relacionados con el karate.

Fue la misma Alejandra Martínez quien denunció que a pesar de formar parte de la segunda JKA, sus líderes le dieron la espalda y minimizaron la presunta agresión tras calificarla como una “pelea de faldas”.

“Me sentaron a un abogado enfrente para que no fuera a proceder legalmente, ni en redes sociales (…) Me hicieron poner que si no hacemos caso nos iban a expulsar de la JKA. Mondragón era mi presidente y recibí nulo apoyo”

Alejandra Martínez sobre la postura de la JKA México