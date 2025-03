Lo que necesitas saber: One Battle After Another es una película con guión adaptado de la novela de Thomas Pynchon, Vineland.

Luego de la maravillosa Licorice Pizza, Paul Thomas Anderson regresa con un filme que que tiene como carta de presentación a Leonardo DiCaprio. Y ya, nada más con eso, ya están altas las expectativas para One Battle After Another.

Leonardo DiCaprio en ‘One Battle After Another’ / Captura de pantalla

Basada en novela de Thomas Pynchon

Con guion del propio Paul Thomas Anderson, es descrita como una comedia negra basada en la novela de Thomas Pynchon, Vineland. Ambientada en los 80, se muestra la decadencia de las personas que vivieron su juventud en los 60.

Definitivamente otros tiempos: de la época del espíritu libre (y los movimientos antigobierno), pasan a la opresión de la era Nixon y el comienzo de la guerra contra las drogas.

‘One Battle After Another’ / Captura de pantalla

¿Cuándo se estrena One Battle After Another?

One Battle After Another cuenta con las actuaciones de Benicio del Toro, Sean Penn, Regina Hall, Teyana Teylor y Chase Infantini.

La nueva película de Paul Thomas Anderson se espera que sea estrenada en septiembre de 2025.

No sólo en salas de cine convencionales, sino también en IMAX… ahhhh y, de nueva cuenta, será una película de este director que cuente con música de Jonny Greenwood de Radiohead.

