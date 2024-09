Lo que necesitas saber: Star Wars no sería lo mismo sin la icónica voz de Darth Vader. ¿Pero sabían que antes de James Earl Jones hubo otro actor que compitió por el personaje?

Este 9 de septiembre de 2024, se dio a conocer la terrible notica de la muerte de James Earl Jones, uno de los actores más icónicos e importantes en la historia del cine. Su presencia marcó a distintas generaciones a partir de que es más conocido por ser la voz detrás de personajes como Mufasa en El rey león y Darth Vader en la franquicia de Star Wars.

Este segundo personaje es quizá el más conocido entre todos, sobre todo por la famosa escena del Episodio V titulado El impero contraataca en el que le revela a Luke Skywalker que es su padre: “No, I am your father“. Tremendo tragedión que, siendo honestos, agarra una fuerza gracias a la voz de James Earl Jones quien, como dato, no aceptó que lo pusieran en los créditos de esta cinta.

Sin embargo, algo que deben saber es que James Earl Jones no fue la primera opción de George Lucas para darle vida a Darth Vader. Sabemos que la historia sería muy distinta si otra voz hubiera personificado al máximo villano de la saga… así que por acá les contamos de esta historia y cómo, al final, este gran actor fue el que nos regaló a este maravilloso personaje.

James Earl Jones en 2017 / Foto: Getty Images

La búsqueda de Darth Vader

Antes de pasar a la llegada de James Earl Jones a Star Wars como Darth Vader, les daremos un poco de contexto respecto a la producción y la historia de este personaje.

David Prowse fue el encargado de hacer las partes físicas de Darth Vader desde la primera cinta que se estrenó en 1977, A New Hope. Este fisicoculturista se chutó la lectura de todas las líneas que le correspondían al villano. Pero todo salió mal porque la máscara no permitía que los diálogos se escucharan bien.

Fue así como tomaron la decisión de grabar los diálogos en postproducción. Se sabe que Prowse pensó que él sería el indicado para grabarlas y tomar por completo a Darth Vader, pero no fue así. ¿La razón? El atleta tenía un acento bastante peculiar que no se relacionaba mucho con el personaje. Por lo que comenzó la búsqueda de una voz única para el enemigo número uno de la galaxia.

Dave Prowse / Foto: Getty Images

Primero fue Orson Welles…

George Lucas quería una voz más profunda, incluso más teatral. Quería que el personaje sonará solemne, elegante y misterioso, por lo que primero pensó en Orson Welles, una de las figuras más respetadas en la industria del entretenimiento, sobre todo en el teatro, la televisión, radio y cine.

Orson Welles es el protagonista y director de Citizen Kane (1941), la película que durante décadas, encabezó la lista de la “mejor película de todos los tiempos”. Pero no sólo eso, él también fue responsable del caos que se generó en la década de los 30 por la interpretación para radio de La guerra de los mundos. En resumidísimas cuentas, Orson Welles era y es un titán.

Orson Welles en ‘Citizen Kane’ / Foto: Getty Images

Por eso no es de sorprenderse que fuera la primera opción de George Lucas para el personaje de Darth Vader. Entonces, ¿qué pasó? En la década de los 70, Welles financió con su propio bolsillo la cinta The Other Side of the Wind, por lo que se dedicó a reunir la mayor cantidad de lana al participar en (casi) cualquier proyecto que iban desde películas y series, hasta comerciales.

La mayoría de sus apariciones, eso sí, se dieron con su voz, la cual se hizo muy popular en la época. Esta es una de las posibles razones por la cual se cree que George Lucas no se decantó por Orson Welles. Sí, tenía una de las mejores voces y podía darle vida a Darth Vader, pero sería más interesante hacerlo con una voz igual de potente, pero no tan conocida.

James Earl Jones como Darth Vader

Mientras Lucas buscaba voces para Darth Vader, con la mira en Orson Welles, apareció James Earl Jones, quien en comparación con el director, no era nada conocido. Sin embargo, y no nos dejarán mentir, su voz es espectacular… y de hecho, muchos creen que se parece a la de Welles en profundidad.

Con esto entendemos que nunca se trató de popularidad o fama, sino de encontrar la voz correcta para el personaje clave en la historia. Durante un tributo a James Earl Jones, George Lucas dijo “Fue una elección entre Orson Welles y James Earl Jones. James Eral Jones ganó por mucho“. Su voz, dijo, “era muy muy especial“.

James Earl Jones comenzó su carrera en la actuación en el teatro/Foto: Getty Images

El actor que también le dio vida a Mufasa en El rey león, dijo que Lucas buscaba algo más oscuro, y que de hecho, quería algo que sonara como “un chico nacido en Mississippi, criado en Michigan y con algo de tartamudeo”. Desde luego que Darth Vader no tartamudea, pero lo demás está ahí de alguna manera.

Como segundo dato, James Earl Jones cobró la módica cantidad de 7 mil dólares por darle voz a Darth Vader en la primera cinta. Esto es una locura si pensamos que el presupuesto fue de 11 millones de dólares y que recaudó decenas más en la taquilla.

